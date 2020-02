Plácido Domingo cancela todas sus representaciones en el Teatro Real

Pero afirma que, a pesar de ello, «sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie».

El tenor apunta que ha dedicado su carrera en el mundo de la ópera a apoyar la industria y promover la carrera de un sinnúmero de cantantes.

Asimismo, se muestra «agradecido» con todos los amigos y colegas que hasta ahora «han creído en mí y me han apoyado en estos momentos difíciles» y para evitarles que su situación les perjudique o causar cualquier inconveniente adicional se retira de algunas de las representaciones previstas.