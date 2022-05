La pianista Marta Sánchez explora los sentimientos de la pandemia en clave de jazz

La pianista española de jazz Marta Sánchez, radicada desde hace más de una década en Nueva York (EE UU), editó un nuevo álbum a principios de año, y esta semana lo presenta en España. Se trata del cautivador 'Spanish American Art Museum', en el que parte de su conocimiento de la música clásica para componer, influida, dice, por leyendas como Wayne Shorter.

En sus polifónicos temas comparte el protagonismo con los metales, saxo y trompeta, que dialogan en disonancias que contienen ritmos de varios mundos. Los aires españoles de quien nació y se crio en Madrid, la cadencia caribe de su saxofonista de cabecera, Roman Filiú, y en este nuevo disco la maestría de la tradición que aporta Ambrose Akinmusire, como trompetista invitado en un tema. Por la naturaleza del disco, grabado en pandemia y con el luto en la piel, los vientos aportan lamento y tristeza, mientras las cuerdas del piano resuenan a protesta y rabia, en un contrapunto bien logrado en las obras de Sánchez. Cada línea musical, un sentimiento que brotó durante este doloroso intersticio.

«Compuse la música durante la pandemia. Me impuse escribir un tema cada dos semanas. Sólo hago la que quiero grabar, nunca escribo extra», cuenta Sánchez sobre este trabajo de nueve temas, que también se conoce por su acrónimo 'SAAM'. «Tiene que ver conmigo misma, con lo que soy», sostiene quien dará cinco conciertos en Madrid y Málaga (Café Central y Clarence, entre el 16 y el 20 de mayo). «Es una reflexión de los elementos de la cultura española y americana, que me influencian a mí y a mi música».

Durante la pandemia, Sánchez perdió a su madre en Madrid y debido al confinamiento no pudo acompañarla ni asistir a la última despedida. Le dedica la canción 'Marivi', en la que colabora con Ambrose Akinmusire, una de las estrellas jóvenes del jazz actual. «Le invité a este tema», afirma Sánchez, que estudió en el conservatorio de Madrid y se mudó a Nueva York gracias a una beca Fullbright para explorar la composición del jazz. «Ella no murió de covid pero yo no pude viajar por las restricciones».

En su música –que resuena más a Peterson que a Evans, aunque «me encanta Tristano», dice–, hay un «hilo conductor que se escucha y no hay que explicarlo. Evidentemente evoluciona, va a otros lugares, pero es una continuación, con los mismos conceptos».

Fiel a esa idea se rodeó de sus instrumentistas de confianza. «Filiú está en todos mis discos y con Alex Loré tenemos mucho tiempo juntos. Tocamos unos cuantos conciertos y ensayos, y entramos a grabar en 2020».

A pesar de esta «continuidad» con respecto a sus discos anteriores ('Partenika', 'Danza imposible' y 'El rayo de luz', grabados desde 2015, siempre en formato de quinteto), en 'SAAM' quiso «cambiar la sección rítmica», mantiene. En la nueva formación están Rashaan Carter, en el contrabajo, y Allan Mednard, en la batería, que destacan en surcos como 'The Unconquered Vulnerable Areas' (áreas vulnerables no conquistadas) o 'SAAM', siempre atentos al sentimiento del piano, en permanente juego de tempos.