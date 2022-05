El pianista Jaume Vilaseca estrena su nuevo album este fin de semana

Jaume Vilaseca, reputado pianista y compositor, visita Canarias este fin de semana para ofrecer dos únicos conciertos en los que presentará las diez piezas que conforman su nuevo trabajo discográfico, «Jazz & Parsons Project», editado por Discmedi esta primavera, en el que Vilaseca revisita la música de Alan Parsons y Eric Woolfson en clave de jazz con especial atención a sus primeros y exitosos álbumes conceptuales de finales de los años 70, -Tales of Mistery and lmagination 1976, 1 Robot 1977, Pyramid 1978, Eve 1979, Turn of a Friendly Card 1980, Eye in the Sky 1982-.

En este disco, número 92 de su exitosa carrera musical, con piano, voz y efectos de Jaume Vilaseca, grabado y mezclado durante los meses del primer confinamiento por la pandemia Covid-19 en su 'homestudio' personal, el pianista evoca las atmósferas de aquellos vinilos inolvidables construyendo artesanalmente unas bases electrónicas que le inspiran para la improvisación y sonará a jazz clásico a veces (algunos temas tienen fuertes reminiscencias teatrales o cinematográficas), otros a blues, be bop, funk...

Así, la interpretación en directo de «Jazz & Parsons Project» es un auténtico viaje a través del piano, una sesión de imágenes evocadoras donde las melodías pueden llevar al recuerdo o simplemente a la emoción, y las improvisaciones al éxtasis o al puro desahogo.

A manos de Vilaseca, las teclas se deslizan intrépidas tanto en las baladas como en los temas más rítmicos, la voz nos acerca al crooner tímido pero convencido y, por último, unas notas de electrónica ejercen de contraste componiendo en su conjuno una mágica velada.

Sin duda, una oportunidad única para disfrutar de la excelencia interpretativa de un artista que, como puede apreciarse en la biografía desglosada más abajo, ha cosechado cuantiosos éxitos en los escenarios de los más importantes festivales y escenarios alrededor del mundo desde que iniciara su carrera artística en el año 2002.

Ahora, serán los escenarios del Café Teatro Rayuela de Santa Cruz de Tenerife, (sábado 28 a las 21.00 horas), y de Fábrica La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, (domingo 29, también a las 21.00 horas), los que acogerán estos dos conciertos en las que el público podrá disfrutar de este doble estreno en Canarias tras su presentación el pasado día 4 en su Barcelona natal donde actualmente es profesor de la Escuela Superior de Música Moderna del Conservatorio del Liceo y compagina su actividad pedagógica con su proyecto «Jaume Vilaseca Trío», amén de diversas propuestas artísticas.

Las entradas del concierto en Café Teatro Rayuela de Santa Cruz de Tenerife están ya a la venta. Por su parte, el concierto en Fábrica La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, se enmarca en sus inigualables undergraunds que celebran cada domingo. Igualmente, las entradas ya están disponibles en la web.

Jaume Vilaseca

Barcelona (1968). Pianista. Compositor.

Estudia piano y armonía en el Conservatorio Municipal de Barcelona y en el Liceu. Completa su formación con cursos y seminarios en el Taller de Músics y la Esmuc. También es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona.

1992-2002: trabaja como pianista en diferentes formaciones de jazz, fusión, y música brasileña, dejando su huella en numerosas actuaciones en vivo y en muy relevantes trabajos discográficos.

2002-2008: primeros trabajos discográficos de importancia con diferentes artistas como Makaroff (18 Chulos), Bossanovando (Subterfuge) o con la cantante de jazz Anna Luna, «Spring is here» (New Mood Jazz), «Sketches» (New Mood Jazz) y «Femenina» (Quadrant Records).

2008-2014: publica su primer disco liderando un cuarteto de jazz fusión, «Aquí y allá» (Discmedi), con ritmos y melodías cercanas a la música latina y el flamenco. Le sigue «World Songs» (Discmedi), que le ha llevado a actuar en Festivales de Jazz de todo el mundo, como el Festival de jazz de Manizales, Colombia (2005), el Festival de jazz de Beijing, China (2007), el Festival de jazz de Penang, Malasia (2008), el Festival de jazz de Manchester, Inglaterra (2009), el Festival Marni Flagey de Bruselas, Bélgica (2010), el Festival de jazz de Naguanagua, Venezuela (2010), el Festival Ajazzgo de Cali, Colombia (2010), Barranquijazz, Colombia (2010), Jarasum festival, Corea del Sur (2010), el Festival de jazz de San Javier, España (2011 y 2016), el Instituto Cervantes de Tokio y el Festival de jazz de Barcelona (2011, 2014 y 2019). Edita un disco «JAZZNESIS», en el que muestra sus arreglos de jazz sobre la música de la banda británica Genesis. En 2010 llega el primer disco en directo, grabado en el Blue Frog de Mumbai, India, y más tarde «Coming home» (Discmedi 2012) con la participación del gran sitarista Ravi Chary.

2014-2020: sigue colaborando con numerosos artistas como Karen Souza (Nora Jazz festival, Cotton Club Tokio, giras por Corea del Sur y Europa, concretamente en Francia, Italia y España) Anna Luna, Violetta Curry, Ravi Chary, Gerard Quintana, Miguel Rios, «Alma brasilera», Geni Barry, Supersax, etc., y continúa las giras con sus proyectos actuando en Londres, Berlín, Miami, Festivales de jazz de Lugo y de Almería, Madrid, Festival Fábrica de la Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, en el Festival de jazz de Kosice (Eslovaquia) o en el Festival de jazz de Santo Domingo (República Dominicana). Con Anna Luna y Jose Luis Sánchez edita «Simplesmente Jobim», una biografía cantada que presentaran en Barcelona y también en Brasil (Río, Sao Paulo, Niteroi, Duque de Caxias y Petrópolis). También con Anna Luna participa en el proyecto «Urubú» (Urubú 2018, elegido me- jor disco de jazz vocal por la revista Jazz Station). Y con «Alma Brasilera» graban su segundo disco Viagem Nova (Fresh Sound,2017). Edita el séptimo trabajo discográfico con su grupo: JAZZNESIS II donde el pianista, compositor y arreglista retoma su particular homenaje a «Genesis». Y en 2018 cierra la trilogía con JAZZNESIS III. En 2020 se estrena un documental sobre el proyecto y el grupo dirigido por Nando Caballero. Actualmente, Jaume Vilaseca es profesor de la Escuela Superior de Música Moderna del Conservatorio del Liceo y compagina su actividad pedagógica con su proyecto «Jaume Vilaseca Trío» y con diferentes propuestas artísticas.