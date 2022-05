«El perfil del artista del siglo XXI tiene que incluir la improvisación»

La música latinoamericana contemporáneo se cuela mañana en la temporada de abono de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC). A partir de las 20.00 horas, con Manuel Herández-Silva al frente, la formación insular acometerá el 'Concierto Venezolano', compuesto por el cubano Paquito D'Rivera, que contará con el trompetista venezolano Pacho Flores como solista.

Le seguirá 'Cantos y Revueltas', pieza creada por el propio Pacho Flores y en la que también intervendrá Leo Rondón con el cuatro venezolano. La velada se completa con la 'Sinfonía nº1' de Vasili Kalinnikov, que se estrena en el repertorio de la OFGC.

-Regresa usted a la isla para protagonizar un programa latinoamericano dentro de la temporada de la orquesta filarmónica. ¿Cómo encaja ese repertorio dentro de la programación de una formación de música clásica?

-Para mí, toda la música no tiene fronteras. Podemos combinar un Kalinnikov con un concierto de Paquito D'Rivera y una obra mía. Todos beben de lo mismo. Kalinnikov tiene unos elementos nacionalistas. No sé si su música es la primera vez que se escucha en la isla, pero es muy cercana por sus orígenes. El concierto de Paquito D'Rivera también tiene música venezolana, danzón... mi obra también cuenta con fugas combinadas con joropos. Eso está en la memoria colectiva, ese tipo de sentimientos propios del folclore.

-El 'Concierto Venezolano' lo compuso Paquito D'Rivera a petición suya. ¿Qué le motivó a pedírselo?

-He crecido con la música de Paquito. De niño, mi padre me lo hacía escuchar bastante, porque le gustaba muchísimo. Para este encargo hemos contado con cuatro orquestas comisionantes, una especie de consorcio. Se incluyó la Orquesta Sinfónica de Minería, de México, la Sinfónica de Liverpool, la Sinfónica de Valencia y la de San Diego.

En cada lugar se le llamó estreno absoluto por contrato, aunque la primera que lo interpretó fue Minería, por fechas. La última fue San Diego. Cada vez se hace más recurrente, porque se entiende que la nueva creación es importante. Si se hace junto a orquestas aliadas, es mejor, porque pagas una cuarta parte y para el compositor es importante que en una temporada se toque al menos cuatro veces. Es un valor agregado. Como intérprete, una vez que me pegué la paliza de aprenderla de memoria, nada mejor que tocarla seguida varias veces.

-¿Eso le permite encontrar en la misma obra nuevos matices?

- Totalmente. Existe un trabajo previo, el traje hecho a la medida, que hace el compositor. Uno tiene, más que exigencias, preferencias sobre qué instrumentos utilizar. En mi caso, que estoy con la empresa valenciana Stomvi, tengo instrumentos de cuatro pistones, lo que me da un rango de tesitura y dinámico más amplio que las trompetas tradicionales.

-¿Le dio usted algún tipo de pauta a Paquito antes de que naciera la composición?

-En esta etapa, cuento con varios compositores que enlazan con el elemento latinoamericano, por sus raíces. Por ejemplo, Arturo Márquez, Paquito D'Rivera, Efraín Osher, Daniel Freiberg y yo mismo con 'Cantos y Revueltas' y 'Albares' para fliscorno, que hemos intentado realzar todo el acerbo hispanoamericano y llevarlo a las salas de conciertos.

El maestro Manuel Hernández-Silva tiene un término muy bonito, que nace cuando este tipo de música popular que se hereda de forma verbal porque no es académica se lleva al papel. De ahí va a la sala de concierto y él la llama «música artística». Me encanta ese término. Es cierto, es una música cercana con la que todo el mundo se identifica. Viene del pueblo, nace de la memoria.

- Como decía usted al principio, la música no entiende de fronteras ni fechas.

-Así es. Ni caduca ni tiene fronteras. Lo único que le pido a los compositores hispanoamericanos es que sean ellos, que saquen sus raíces. No quiero que un colombiano componga como un finlandés, porque quiera ser lo que no es. No lo digo como algo peyorativo. Yo me siento muy cómodo sacando todos estos ritmos con los que he crecido. Otro elemento que me gusta incorporar es la improvisación.

El perfil del artista del siglo XXI tiene que conocer muy bien este elemento. En el clasicismo se improvisaban las cadencias. Hoy en día, no. La norma no es esa. He decidido hacer esto de una forma natural. Lo hago porque puedo hacerlo y porque considero que cada concierto es como una comida. Te puede salir un poquito mejor o peor, pero se trata de un proceso creativo.

-Cada actuación es única.

-Totalmente. Es irrepetible. Celibidache nunca decía: «Repitamos». Porque es imposible repetir. Cada segundo somos más viejos y debemos ser más sabios (risas).

-¿En 'Cantos y Revueltas' usted se deja llevar y vuelve a sus raíces musicales?

-Sí, hay una cadencia donde se improvisa y una interacción con el cuatro venezolano, con las maracas. Cada vez que estamos los tres juntos para tocarla, sentimos que estamos en nuestro terruño. Se lo compartimos a la orquesta, hay una conexión y la gente lo aprecia mucho.

No es una música fácil, es compleja. Las orquestas no están acostumbradas a tocar con tantos síncopas y ritmos. Son perfectamente explicables y cualquier persona que no haya nacido en el Caribe y no tenga raíces africana lo puede interpretar. Pero le cuesta más entrar. Se puede hacer porque se puede escribir, pero lo que no se puede escribir es el aire de la música, el perfume de la música.

A una persona brasileña, un vals vienés al principio le va a costar. En horas o minutos lo puedes tener, dependerá de lo 'abierto' que esté. Ahora, esta música una vez que la descifras te tienes que dejar llevar. No puedes llegar el día del concierto como un músico de atril que aún está contando y atento a dónde está cada nota. Se debe tocar con aire, con sabor, con 'swing'... que se va adquiriendo. También se puede tocar de forma estática, como un robot. Esta música toma elementos de todas las otras músicas populares. Si como músico de atril me conformo con el ensayo y la semana previa, no voy a impregnarme. Pero si la investigo, captaré su perfume.

Al revés también pasa. Si yo quiero tocar bien el 'Concierto para trompeta' de Haydn no me puedo conformar con éste. Tengo que beber de otras sinfonías de Mozart y Haydn para entenderlo. Lo que sucede es que en los conservatorios ese aire se ha llevado para la música clásica, pero la otra, no. Por eso estamos con un gran atraso. Voy a las conferencias de música y todavía se está enfrascado con el sistema de enseñanza de los siglos XVIII y XIX.

Muy pocas universidades y conservatorios apuestan por lo nuevo, aunque no es tan nuevo. Es popular y poco a poco se lleva a la música sinfónica. Seguimos estando anclados, es muy complejo tocar música de los últimos 50 años. Hay obras, pero si analizas las programaciones verás que la buena música, no la inaudible, apenas cuenta con espacio. También se debe a que es la más aceptada. El público pide la 'Quinta' de Beethoven y no se la podemos negar.

-Hay que adaptarse al siglo XXI.

-Para mí, una orquesta sinfónica es como un país. Tiene que haber un grupo de asesores. El director artístico no se las puede saber todas. Si tiene buenos asesores de programación y escucha a la comisión artística, a los concertinos, a los solistas... armará un buen guiso.

-De la OFGC se suele alabar su flexibilidad y su capacidad para adaptarse a nuevos repertorios. ¿Comparte esa idea?

-Sí, es muy flexible. Lo confirmo. El viernes se toca una obra de Kalinnikov que no es muy programada pero es muy buena. Y después saltarán al siglo XXI con las obras de Paquito y la mía.

-Imagino que se habrá encontrado con orquestas que son incapaces de salir airosas con este tipo de repertorios.

-Hay orquestas que son como piedras. No tienen unas actitudes tan abiertas y cuesta mucho llevarlas al sitio adecuado.

-¿Cuando aborda este repertorio en Centroeuropa el público conecta bien?

-Sí. En Asia, también. Noto que en Centroeuropa se busca una perfección de las tomas. Cuando toco con orquestas de radios, con ingenieros grabando los ensayos, antes del concierto te piden hacer sola una sección, porque han visto que en los ensayos no está perfecta.

La hacemos y después oigo la grabación y veo que están siguiendo la partitura y no el aire. La toma inicial no está totalmente perfecta, pero sí que tiene todo el sabor del mundo. Se los explico, pero al mes escucho en la radio la versión perfecta, la que carece de ese aire. Yo prefiero que tenga ese 'picantito' antes que tanta perfección.

-¿Su forma de entender la música entronca un poco con el jazz, con la improvisación y dejarse llevar?

-Es complicado dejarse llevar con una orquesta sinfónica porque están las partituras. En los espacios musicales, donde se hace música en colectivo, la orquesta sinfónica es lo más complejo. Son muchas voces y las personas tienen que ser de un altísimo nivel.

No pueden hacer lo que les da la gana. Pero dependiendo del nivel artístico se puede hacer una proposición distinta a la interpretación. Y si se es muy, muy, muy bueno el director lo percibe y te deja andar, pero siempre dentro de un esquema. Cuando hago improvisaciones y me tiro a la piscina es cuando estoy solo. Pero hay una estructura.

Un comienzo, en medio hago lo que me da la gana y después hay una salida estructurada porque la orquesta y el director tienen que saber cuándo volver a entrar. El jazz es más cuadriculado que nada. No es libre, lo hacemos libre. Tiene una estructura muy perfecta. Más que la música clásica, que a nivel de composición es más libre.

-¿Cómo llegó Pacho Flores a la trompeta?

-Por mi padre. A los siete años empecé a tocar y desde los once años ya lo tenía claro.

-¿Y tenía claro si tiraba por la música popular o por la académica?

-Empecé con las dos. Mi papá era trompetista popular, pero me decía que tenía que estudiar lo otro. Quería que fuera a la academia. Crecí en los dos mundos, pero me decidí por lo clásico porque vi que podía hacer un aporte. En 2006 llegué a un momento muy bonito de mi vida que fue cuando gané varias 'competencias' en Europa.

Ahí en ese punto la carrera comenzó a crecer y a abrirse puertas. Empecé con una carrera volcada en la trompeta solista clásica y me podría haber ganado perfectamente la vida. Lo sigo haciendo, pero hoy en día combino repertorio del siglo XX y del XVIII.

- ¿Existe un repertorio clásico amplio para trompeta solista?

-Sobre todo en el siglo XX. Me dicen que he tocado todos los conciertos clásicos de trompeta. Es verdad. Y me los sé de memoria, porque solo hay dos: Haydn y Hummel. Neruda es o preclásico o Barroco tardío con su concierto cuerno de caza (corno da caccia). En el Romanticismo, con la incorporación del pistón, empieza a crecer el repertorio para trompeta.

«Toco instrumentos que están 20 años adelantados a su tiempo»

- ¿En el Auditorio Alfredo Kraus junto a la OFGC va a demostrar parte de la variedad de trompetas que existe?

- Así es. Es un mundo muy bonito lleno de colores. La gente va a apreciar el colorido que tiene la trompeta. Para mí, la trompeta es como un piano. Para mí no hay una trompeta. No puedo hablar de la trompeta sin pensar en un fliscorno, en una corneta piccolo o una corneta grave. El piano tiene 88 teclas y para mí estas trompetas las tienen. Este concierto del viernes representa el registro íntegro de la trompeta.

- ¿Se sigue investigando con la trompeta?

- Como muestra un botón. La semana pasada hice con la Sinfónica de Tenerife un concierto para fliscorno mío con tres que no existían. El primer movimiento con uno en Do; el segundo con uno grave en La, que yo llamo 'basso' (bajo en italiano); y el tercero con un fliscornino en Re. Son sonoridades que nunca han sido escuchadas y tonalidades que no son comunes en el instrumento.

- ¿Cómo lo consigue, trabaja directamente con los ingenieros?

- Sí, con Vicente Honorato, de la empresa Stomvi de Valencia. Por eso vivo allí. Estoy dedicado a la investigación y al aporte a estos instrumentos. Toco instrumentos que están 20 años adelantados. Dentro de 20 años serán aceptados en los conservatorios.

- Parece un trabajo precioso.

- Es maravilloso. Es como trabajar en una escudería de coches donde pruebo los últimos motores. Estoy metidísimo porque soy el que prueba los coches, pero lo que me gusta es conducir. Lo que me gusta es tocar, soy un intérprete. Tengo conocimientos, pero jamás diré que soy un diseñador de trompetas, porque soy incapaz de hacerlas.