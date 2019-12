Perales y Bonnie Tyler, en 2020

canarias7 / las palmas de gran canaria

El popular cantautor español José Luis Perales, que protagoniza una gira de despedida de los escenarios, y la rockera británica Bonnie Tyler son dos de las figuras que recalarán en Canarias gracias el festival Mar Abierto.

En concreto, el cantautor de habla hispana más cantado, más interpretado, más traducido del planeta ofrecerá una doble cita en Gran Canaria y Tenerife con su última gira Baladas para una despedida. En concreto actuará¡ el 19 de junio en el Gran Canaria Arena, en Las Palmas de Gran Canaria, y el 21 de junio, en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, en Tenerife.

Las entradas para este concierto saldrán a la venta el lunes 30 de diciembre, a partir de las 12.00 horas a través de la web www.festivalmarabierto.com y en www.tomaticket.es.

Por otra parte, la primera dama del rock, Bonnie Tyler, incluirá Canarias en su gira mundial denominada Between The Earth and The Stars.

La británica prevé ofrecer sendos conciertos el 17 y 18 de abril en La Laguna y en Las Palmas de Gran Canaria.

La intérprete de canciones tan memorables como It’s a Heartache, Total Eclipse of the Heart o Holding Out for a Hero es la primera artista internacional del cartel de la próxima edición de Mar Abierto, que en su edición de 2020 también incluirá a artistas nacionales como Víctor Manuel y Miguel Poveda.

última ocasión. José Luis Perales anunció su gira de despedida recientemente junto a la publicación de Mirándote a los ojos, un compendio de tres discos y 35 canciones regrabadas bajo la producción de Pablo Perales. La gira con la que prevé decir adiós a los escenarios arrancará el próximo mes de mayo y recorrerá toda la geografía española y americana.

Su nuevo registro repasa su larga trayectoria a través de tres discos: Recuerdos, que reúne quince de sus mayores éxitos; Retratos, con diez temas escritos para otros o versionados por otros artistas y Melodías perdidas, que suma diez canciones muy apreciadas por su autor.

Por su lado, Bonnie Tyler regresa a los escenarios con material nuevo compilado en un disco en el que han participado estrellas como Cliff Richard, Francis Rossi o Barry Gibb. Para dar a conocer los nuevos temas, Tyler inició en abril una gira de 24 conciertos que pasó por diferentes países europeos como Francia, Alemania, Holanda o Luxemburgo. Además de las nuevas canciones, la artista repasará los temas míticos de su dilatada carrera.