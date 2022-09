Pascu y Rodri: «Tenemos muchas ganas de tocar por primera vez en Canarias»

Viernes, 2 septiembre 2022, 12:36

- Cuando empezasteis a trabajar en la idea de Destripando la historia, ¿realmente querías hacer lo que estáis haciendo? ¿Os imaginabais recorriendo el mundo mientras le 'destripabais la historia' a niños y adultos?

Rodrigo: No, por supuesto que no. Nosotros solo buscábamos hacer canciones graciosas con el máximo rigor histórico posible. Si es cierto que Pascu era mas aficionado a la historia pero aun así tampoco queríamos ser divulgador, simplemente queríamos «destripar» la historia (risas).

Pascu: Es lo que dice Rodri, no nos imaginábamos algo así. Rodri y yo teníamos un «proyectillo» y esto salió de casualidad como otra cosa. Tuvimos esa suerte de que a la gente le gusto y fue un bombazo, y como nos lo pasábamos bien, conseguimos ese exitazo.

- A pesar de haberos dado a conocer mediante un canal de Youtube, durante estos años también habéis sacado varios libros y cantado en numerosos escenarios. ¿Qué es lo que más disfrutáis?

Pascu: Yo lo que mas disfruto es dibujar. Es mi pasión y mi vida y no paro de hacerlo. Otra cosa que me encanta es investigar la historia que acompaña los temas, subirme al escenario y… Ahora que lo pienso, creo que me gusta todo (risas).

Rodrigo: Lo que mas disfruto ahora mismo son los conciertos. Desde los 12 años siempre hemos estado subidos a escenarios y esto paso mucho antes de hacer cualquier libro, video y cualquier otra cosa (risas). Personalmente creo que es la manera de estar mas en contacto con nuestro público, que vean lo que realmente estamos haciendo y es muy gratificante.

- Vosotros, como divulgadores por accidente, habéis conseguido que algo que normalmente resulta aburrido, como es la historia, acabe enganchando a millones de jóvenes. ¿Cuál creéis que es la clave de vuestro éxito?

Rodrigo: No creo que haya ninguna clave concreta, pero si que ayudo el momento en el que dimos el cambio a no dar sketches musicales de ficción. Al principio interpretábamos unos papeles que no éramos nosotros mismos si no unos personajes muy exagerados en clave de humor, vaya, que no éramos Pascu y Rodri. Con Destripando La Historia pasamos a ser nosotros mismos dependiendo mucho de que a la gente le gustase como contábamos las historias, como éramos y somos, nuestro humor y nuestra forma de ser. Ahí tuvimos la suerte de que la gente conecto con nuestra forma de contar las cosas. Esa diría que es la clave.

Pascu: La clave de nuestro éxito es que la historia no es aburrida, lo que puede aburrir es como te la cuentan. Nosotros tenemos la suerte de coger trozos de historia que de por si son entretenidos como la mitología y contarlo de manera original.

- ¿Cuál es vuestra canción favorita de las que habéis lanzado hasta ahora?

Rodrigo: A mi me cuesta mucho elegir canción favorita, diría que tengo fragmentos favoritos en cada canción. Ahora mismo estoy muy contento con la próxima que va a salir, que no puedo decir cual es (risas), pero es de las que mas me están gustando.

Pascu: Esa pregunta es fácil, Odín.

- Después del gran éxito que tuvisteis en México en abril, volvéis a visitar el país en noviembre. ¿Realmente esperabais llegar a cruzar el charco y tener seguidores en tantos países?

Ambos: No esperábamos en ningún momento que tuviéramos un recibimiento tan grande. Al final ha sido fruto de «booms» imposibles de prever o planear que tuvieron mucho éxito en Latinoamérica y especialmente en México. Nosotros íbamos creciendo poco a poco de forma lineal y de repente apareció «ZEUS» que nos hizo dar un salto muy grande. Después «Afrodita» y bueno… esto no te lo esperas, pero lo vas trabajando poco a poco para llega a mas gente y un día tienes esta suerte. Y esto siempre sorprende y se agradece.

- En junio lanzasteis vuestro último libro 'Los monstruos más chungos' y ya van 5. Además, podemos decir que están siendo un éxito entre los jóvenes y gracias a vosotros, muchos se están interesando por la lectura. Villanos, princesas, dioses, héroes, monstruos..., ¿ya habéis pensado en quiénes serán los protagonistas de vuestro próximo libro?

Ambos: No, aun no lo tenemos pensado (risas). Acabamos de terminar el último libro y no tenemos en mente el siguiente. Queremos centrarnos más en hacer videos que ya toca.

- En septiembre actuaréis en Canarias por primera vez, y encima en las dos ciudades capitalinas. Sabemos que en julio estuvisteis en Tenerife, pero, ¿y Gran Canaria? ¿Habíais visitado alguna vez la isla?

Rodrigo: Personalmente si he estado tocando en Gran Canaria tocando con Bely Basarte y tuve la posibilidad de hacer algo de turismo, pero fue muy breve.

Pascu: Yo alguna vez he estado con la familia, pero nunca trabajando. Es algo que siempre quise hacer y finalmente va a pasar.

Ambos: Estamos muy emocionados y con ganas de tocar por primera vez allí en un concierto propio. Es uno de esos sitios que nos demanda el público y se hace mas complicado de ir que dentro que dentro de la península, ¡pero finalmente estaremos allí!

- Además de mucha música y diversión, ¿qué debe esperarse el público canario en vuestros conciertos?

Ambos: Se pueden esperar un ambiente magnifico. Eso es lo que mas destaca nuestros asistentes y profesionales que hacen posible que estemos tocando. Tenemos un público fantástico donde nunca hay ningún tipo de problema y que generan una atmosfera muy bonita de jóvenes, adultos y niños alrededor de una cosa que les une indiferentemente de muchos otros factores. Esto es de las cosas que mas orgullosos nos sentimos.