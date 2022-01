Inés Martín Rodrigo cumple su sueño de ganar el Nadal

Escritora a ratos, periodista a tempo completo

«Periodista a tiempo completo y escritora a ratos». Así se define Martín Rodrigo, que espera dedicar mucho más tempo a la literatura tras ganar el Nadal. «Escribir me hace feliz y con esta novela he crecido y me he curado. Llevo una mochila muy cargada y gracias a la literatura voy soltando piedras», confesaba esta informadora y narradora con el Nadal en sus manos.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Martín Rodrigo coordina el área de libros de ABC, y colabora de forma habitual en el suplemento ABC Cultural. Dotada entrevistadora, en 'Una habitación compartida' (Debate, 2020) y con un guiño a Virginia Woolf en el título, reunió sus diálogos con una treintena de relevantes autoras con quienes a lo largo de una década ha «conversado, que no interrogado». De la joven Carmen María Machado a la casi centenaria Ida Vitale, habla con las autoras «que más me interesaron y me cambiaron». Son charlas con ganadora del Nobel como Svetlana Alexiévich, y eternas candidatas al galardón como Margaret Atwood. Ganadoras del Cervantes como Elena Poniatowska e Ida Vitale, y del Princesa de Asturias como Siri Hustvedt. Autoras de registros creativos e ideológicos dispares, como Vivian Gornick, Zadie Smith, Edna O'Brien, Deborah Levy, Lidia Davis, Jeannette Winterson, Gloria Steinem, Elvira Navarro, Maryse Condé o Isabel Allende.

Es además autora del ensayo 'David Foster Wallace, el genio que no supo divertirse', que aparece en la obra 'David Foster Wallace: Portátil' (Literatura Random House, 2016), y del prólogo de la edición en español de 'El diario de Virginia Woolf. Vol. I (1915-1919)' (Tres Hermanas, 2017).

Uno de sus cuentos, el relato titulado 'Naufragio', figura en la antología 'El cuaderno caníbal' (Pálido Fuego, 2017), un homenaje a la obra de los cineastas Isaki Lacuesta y Manuel Martín Cuenca. Otro de sus relatos, 'Salto al vacío', formó parte del número especial que el suplemento ABC Cultural dedicó a los 125 años de la revista 'Blanco y Negro en 2016.

Colaboradora de la Fundación Telefónica, el Hay Festival, Acción Cultural Española y la Casa de América, Martín Rodrigo desempeña un papel muy activo en la vida cultural española. No en vano, ha sido jurado de los premios literarios El Ojo Crítico de Narrativa, el de Novela de Jaén, el Doss Passos a la primera novela, o el Carmen Martín Gaite.