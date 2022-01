Óscar Beltrán de Otálora viaja al lado más oscuro del País Vasco en 'Tierra de furtivos'

Más de 30 años escribiendo de etarras, yihadistas, traficantes y malos de todo pelaje han curtido al periodista Óscar Beltrán de Otálora (OBO, como le conocen en la profesión) en el reporterismo más exigente, una experiencia que ahora le brinda el trampolín perfecto para dar el salto a la novela negra con 'Tierra de furtivos' (Ediciones Destino), un trepidante thriller que discurre por el lado más oscuro del País Vasco entre cazadores furtivos, traficantes de marihuana y disidentes de ETA. «No es una novela de ETA, pero sí sobre los rescoldos que han dejado años de violencia y no han terminado de apagarse», advierte su autor, que hizo mucha calle en el diario 'El Correo' durante los años en los que ETA golpeaba con más crueldad, y que en la actualidad dirige el área de Desarrollo Editorial del Grupo Vocento en Madrid.

Los protagonistas, Mikel, un antiguo escolta de los años de plomo metido ahora a solitario guarda forestal; la joven y valiente Tatiana, hija de inmigantes, que rompe con una banda de narcos para montar una peluquería en Vitoria que acoge a chavales conflictivos; y Josu, un ambicioso ertzaina que se ha labrado un prestigio en el cuerpo policial gracias a una garganta profunda que le proporciona información, son todos personajes inspirados en hombres y mujeres a los que OBO ha tratado como periodista. «He fusionado en ellos a gente que he conocido, desde escoltas que se jugaban la vida a diario a guardas forestales que me han contado tremendos casos de furtivismo y traficantes vinculados al cultivo de marihuana. Cada uno tiene su propia historia personal y ofrece distintos puntos de vista sobre la realidad. Algunos han vivido de cerca el terrorismo y otros, por su juventud, no lo han vivido igual y tienen que mirar en la wikipedia», ilustra el autor.

Tierra de furtivos.Editorial Destino. 414 páginas. 19.90 euros.

Beltrán de Otálora subraya que, aunque el trasfondo de 'Tierra de furtivos' es real, no deja de ser una novela negra, género que le apasiona cuando, además, «tiene un punto de crítica y te muestra una realidad que desconoces». Por eso su libro es también una invitación a los lectores para que viajen a través de sus páginas a un País Vasco «que se conoce poco», y vivan en su piel a través de su narración situaciones que han marcado la historia reciente de España. Teniendo en cuenta que OBO sigue los pasos de sus admirados maestros del género, Raymond Chandler (padre del detective Philip Marlowe), Dashiell Hammet ('El halcón maltés') y James Ellroy ('LA Confidencial'), la adrenalina está servida.