'Order', un proyecto en contra del imperialismo

La resistencia a la dominación establecida en el capitalismo

«Nuestra intención con 'Order' ha sido presentar las relaciones de dominación establecidas, y su correspondiente resistencia, dentro del sistema capitalista sustentadas por un pasado imperialista. A través del videoarte, ha quedado reflejada la diferencia de clase, de aquellos que tienen y de los que no tienen. La cosmovisión dominante es aquella que establece el relato neoliberal y no existe un afuera del capitalismo, pero esto no deja de ser producto del control de las subjetividades que produce el propio capitalismo», comenta Pablo España.

Según España y López, el proyecto 'In Good Company' se centra específicamente en el carácter del trabajo colectivo y el marco teórico y experimental que propone cada grupo participante. Por ello valoran sobremanera «la importancia de la intersubjetividad en los procesos creativos desde prácticas experimentales de video o cine expandido, tan necesario en un paisaje artístico tan homogéneo y pacificado», concluye Iván López.

Democracia trabaja también en la edición (son directores de la revista 'Nolens Volens') y en el comisariado ('No Futuro', 'Madrid Abierto 2008', 'Creador de Dueños', 'Arte Útil').