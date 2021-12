Las nuevas ayudas al cine del Cabildo grancanario serán plurianuales y saldrán a comienzos de 2022

A comienzos de 2022, el Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Cultura dará a conocer las bases de la nueva convocatoria de subvenciones para proyectos audiovisuales, que volverá a tener un carácter plurianual como ya sucedió la última vez.

Fuentes de la Consejería apuntan que el objetivo fijado es que estas ayudas al cine para los años 2022 y 2023 cuenten con una partida presupuestaria similar a la del ejercicio 2020/21, que ascendió a 300.000 euros.

El hecho de que estas subvenciones se puedan ejecutar durante dos años responde a una vieja petición por parte del propio sector audiovisual isleño.

Este margen de maniobra mayor supone un soplo de aire fresco para llevar a cabo los rodajes y la posterior justificación de las cuantías recibidas, trámite burocráctivo que es todo un tormento según los profesionales consultados.

La última convocatoria pública de ayudas para el sector audiovisual vio la luz meses después de que la Consejería de Cultura se reuniera con los principales representantes del sector para escuchar sus demandas y que las bases se ajustaran en gran medida a lo que requerían.

El plazo para presentar solicitudes a la última convocatoria pública expiró el 20 de julio de 2020. En la resolución final de la Consejería se apunta que se presentaron «un total de 38 solicitudes, de las que cuales únicamente cuatro acompañan a su solicitud los documentos preceptivos; cuatro solicitudes resultaron desestimadas al no ostentar los solicitantes la condición de beneficiario por no cumplir con las condiciones necesarias requeridas en la presente convocatoria y treinta han sido requeridos/as para que subsanen la falta o acompañen la documentación indicada en cada caso, advirtiéndose de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición». Ese segundo plazo finalizó el 22 de diciembre de 2020.

Las producciones a las que se concedieron subvención fueron: 'Voy a desaparecer', de Silvia Sánchez Horna (40.000 euros); 'Pescadores del desierto', de Siroco Factory SL (12.000 euros); 'Qué estás pensando', de Calibrando Producciones (12.000 euros); 'La Hojarasca', de Macu Machín (40.000 euros); 'A través de la voz', de la Escuela de Negocios MBA (12.000 euros); 'Sublimación', de Ana Sofía Jato Ayala (12.000 euros); 'Déjame que te diga otra vez que te quiero', de Chukumi Studio, SL (12.000 euros); 'Madres', de Sonocanarias Vision Films, SL (11.033,25 euros); 'Mi ilustrísimo amigo-Cartas de amor de Pérez Galdós y Pardo Bazán, de Jugoplastika, SL (40.000 euros); 'Por qué no escribo', de Alba González de Molina (11.249 euros); 'La piel del volcán', de Las Hormigas Negras SL (40.000 euros); y 'El oráculo', de Sonimac, SL (12.000 euros).

Otras resoluciones

En una resolución posterior de la Consejería de Cultura se amplió el plazo establecido para la ejecución de las subvenciones de la anulidad de 2020 hasta el 31 de septiembre de 2021 y su justificación hasta el 31 de diciembre de este año. También se aprobó la posibilidad de prorrogar los plazos de ejecución y justificación para este 2021 a «aquellos interesados que lo soliciten antes del 1 de diciembre» de este año, «debiendo argumentar el motivo que ha ocasionado el retraso en el plan de producción inicialmente aprobado».

A raíz de la resolución complementaria publicada el 1 de marzo de este año se determinaba que, debido a «renuncias o no aceptación de las subvenciones» concedidas, se disponía de un crédito que iba a parar a los siguientes proyectos: 'Las aventuras de Miliki y Susanita', de Birdland Entertainment SL (12.000 euros); 'Teatro Encore', de Luis Fernando Castellanos Reyes (12.000 euros); 'Familia Cocotoons', de Anima Kitchent Canarias, SL (12.000 euros); y 'Geografía del inframundo', de Daniel Curbelo Hernández (9.717,75 euros).

Ayer se publicó una nueva resolución complementaria a la definitiva del 28 de enero, en la que se apunta que el proyecto 'Barrio Mínimo', de El Caballero de París Comunicación, SL, recibirá una subvención de 15.000 euros, tras el fallo emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Las Palmas de Gran Canaria.