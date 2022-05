«No me da ningún miedo que me espíen»

La Mari de Chambao - Cantante «No me da ningún miedo que me espíen» «En las redes no pasa nada por mostrar un niño muerto en la orilla, pero un pezón femenino les parece violento»

Se tatuó la flor de la vida en el plexo solar antes de conocer su significado. «Sigo guiándome por la intuición y eso me encanta de mí». Nacida en Málaga hace 47 años, María del Mar Rodríguez Carnero es desde hace dos décadas la Mari de Chambao. Estaba preparando su nuevo disco cuando descubrió que del primero ya han pasado veinte años... Así que decidió celebrarlo con la gira XX Aniversario.

-¿Cómo ve a la María del Mar de hace veinte años?

-Me veo mejor ahora, fíjate tú. No es que esté exenta de dudas y de algún que otro miedo pero es que antes estaba como con la cabeza más liada. Nos preocupamos de un montón de cosas que en más de un 90% no llegan a suceder. Lo que decía la canción 'Ahí estás tú': «Déjate llevar por las sensaciones, que no ocupen en tu vida malas pasiones».

-¿Le ha costado veinte años aplicarse el cuento?

-Dicen que en casa del herrero cuchillo de palo, ja, ja, ja... Pero no. A mí la vida no me pesa. No me cuesta vivirla, al contrario, me encanta. Ahora voy más ligera porque me he ido quitando capas. La filosofía de menos es más va mucho conmigo.

-¿Usted a qué está atenta?

-A la música, al deporte, a ayudar, a mi familia, al amor, a cuidar a mis dos perritos, a avanzar en la vida y aplicar lo que he estudiado en el Diamond Building de Pepe Cabello, porque he hecho un máster de dos años en inteligencia emocional, coaching y programación neurolingüística.

-¿Se está derechizando su tierra?

-No sé si se está derechizando, izquierdizando o centralizando. Yo vivo en una Andalucía libre. Intento vivir y dejar vivir a quien tengo al lado. Da igual quién te gobierne, si quieres un mundo mejor empieza por ti.

-Creo que su padre la llamaba gacela. ¿Le ha servido de mucho saber correr?

-No soy de salir corriendo. Mi madre me contó que a ella, de chiquitilla, las callejuelas estrechas y oscuras le daban mucho miedo. Un día mi abuelo le dijo que cuando tuviera miedo se parase y mirase de frente a lo que la atemorizaba y que se iba a dar cuenta de que no era nada. Y así es, cuando te paras frente al miedo al final no es ná.

-¿Así actuó cuando le detectaron un cáncer de mama?

-Lo del del tumor fue la lotería de la vida. Tuve un tipo de cáncer que estaba estudiado y tenía un tratamiento concreto. Le pregunté a mi oncólogo si me iba a morir y me dijo: «De esto no». Pero miedo pasé bastante.

-Mostró el pecho en la portada de un disco. ¿Está de acuerdo con Rigoberta Bandini?

-En mi caso era una forma de decir que los retos se enfrentan a pecho descubierto. A Rigoberta no la conozco. Si hablamos de las redes sociales, ahí no pasa nada si se ve a un perro degollado en lo alto de un árbol o a un niño muriendo a la orilla del mar. Sin embargo, el pezón de una mujer les parece muy violento.

-¿Le preocupa que al presidente del Gobierno le espíen?

-¿De eso habla la gente? Cómo está el patio... Con las cosas tan importantes que hay, como por ejemplo respirar y escucharnos. Y escucharse uno mismo.

-¿A usted le da miedo que la espíen? ¿Tiene muchos secretos?

-No me da ningún miedo que me espíen. Yo los secretos que tengo los llevo dentro, no están en mi móvil sino en mi cabeza y en mi corazón.