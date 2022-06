«Ningún alumno se ha acercado a mí para aprender canto y después dedicarse al reguetón»

Cristina James no se explica cómo una niña criada en Lanzarote siente la cultura afroamericana como si fuera suya. El jazz se cruzó un día en su camino y se convirtió en una de sus pasiones. Pero no es la única. Esta artista multidisciplinar es compositora y cantante de ecléctico estilo, pero también siente la docencia como algo para lo que ha nacido y habla con orgullo de los talentos emergentes que han salido de su aula de canto en Fábrica de La Isleta.

El ciclo musical 'Patios En (cantados)', organizado por la Casa-Museo León y Castillo, en Telde, recupera su alma de cantautora con un concierto íntimo en el que los protagonistas serán su voz, sus composiciones y los sonidos de la guitarra de Pablo Quintana, que le acompaña en este viaje musical a través del jazz, soul, funky y los sonidos de fusión. La cita es el viernes, a las 20:00 horas.

«Los temas del concierto componen un recorrido por diferentes etapas de mi vida. Reflejan todo mi bagaje musical y también ganas de contar cositas desde mi perspectiva y de cómo veo la vida».

El jazz

Esas «cositas» son, por ejemplo, el jazz, un género musical emergente en Canarias, pero alejado del espíritu musical isleño. «Yo no diría que soy una cantante de jazz. Diría más bien que el jazz se cruzó hace unos años en mi camino, y creo que es una escuela de aprendizaje increíble».

Cristina recuerda escuchar desde niña los sonidos de Ella Fitzgerald y Frank Sinatra que le encantaban a su padre. «Años después, mi amigo y pianista Micky Delgado me escuchó y me animó a probar. Desde entonces sigo estudiando, porque es lo que requiere este género», asegura la cantante, que también vive el arte de muchas maneras.

El soul

Afirma estar muy ligada a la música negra, el soul, algo difícil de explicar en una joven conejera. «No sé cómo, ni cuándo, ni por qué, una chica que creció en Lanzarote sintió que cuando cantaba se identificaba con la cultura afroamericana, como si perteneciera a ella», reflexiona.

«Escucho todo tipo de música, pero es innegable que cuando suena un ritmo con 'groove' y una melodía con 'riffs' y 'runs', y con esa expresividad que caracteriza a la música negra me siento en casa», confiesa la joven intérprete.

Influencias

Sus influencias van desde Lianne La Havas a Sara Tavares y desde Nai Palm a Moonchild. No son nombres que se puedan encontrar en una playlist generalista, pero para la artista esto no es del todo cierto. «Es verdad que no son superventas, pero gracias a las redes sociales y la difusión que otorgan cada vez es más fácil llegar a músicos así».

Los descubre por colegas musicales, por serendipia, o por colaboraciones de unos con otros. «Por ejemplo, Moonchild canta a veces como corista para un cantante neoyorkino que se llama Michael Mayo, que tiene su propio proyecto, y que a su vez canta con Shai Maestro y con Ben Wendel. Lo descubrí y gracias a la magia de las redes se convirtió en mi profesor». Esa es la magia de la globalización. Todos ellos han marcado su música y su personalidad. «Primero, porque me han servido de fuente de inspiración», explica, «y luego, porque a nivel musical ejecutan ideas brillantes y sorprendentes que a veces intento trasladar a mi música».

« El jazz es un lenguaje», trata de explicar Cristina. «Es una forma de comunicar. Yo ni siquiera lo domino, pero es verdad que te tiene que atrapar, porque para tocar necesitas entender qué está ocurriendo». Sin embargo, después de haber explorado el género como cantante y como educadora vocal, la artista saca sus propias conclusiones.

Que sea natural

«No creo que tenga que ser innato, solamente con que despierte tu curiosidad y tu interés, empiezas a recorrer un camino. Creo que para cantar cualquier melodía hay que meterse en el modo de la sensibilidad y de transmitir, sea jazz o un precioso bolero en español», sentencia.

Desde su experiencia docente, defiende el interés de los jóvenes por la música de calidad. «Jamás he tenido ningún alumno ni alumna que se haya acercado a mí para estudiar canto y después dedicarse al reguetón», asegura.

«De hecho, algunos se han decantado de manera natural por el jazz más clásico y se sienten identificados con él. Enrique Yve con veintipocos años es la reencarnación de Chet Baker. Y Gabriela Suárez ya vino a mí con once años escuchando y cantando como Billy Holiday. Luego tengo alumnos y alumnas que son cantantes de R&B y de alto nivel. El talento sin formación, sin estudio, sin sacrificio y sin cierta disciplina, no sirve de nada. Es volátil y puntual. La constancia es la clave de todo», afirma tajante.