Netflix ya rueda lo nuevo de ‘The Witcher’

Anya Chalotra también vuelve como la hechicera Yennefer, Freya Allan como Ciri y Joey Batey interpretará de nuevo a Jaskier, informó la plataforma en una nota de prensa.

Junto a ellos, rostros nuevos como Yasen Atour (Young Wallander) en el papel de Cöen, Agnes Bjorn (Monster» como Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) como Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast & Furious 9) como Eskel, Aisha Fabienne Ross (La chica danesa) en el papel de Lydia, Kristofer Hivju (Juego de tronos» en el de Nivellen y Mecia Simson como Francesca.

La dirección de los siete episodios se repartirá entre Stephen Surjik (Umbrella Academy), Sarah O’Gorman (Maldita), Ed Bazalgette (The Last Kingdom) y Geeta V. Patel (Meet The Patels).

Ambientada en un mundo medieval y mágico, The Witcher es una serie de fantasía creada por Lauren Schmidt y basada en la serie de libros del mismo nombre del escritor polaco Andrzej Sapkowski.

Entre las localizaciones de la primera temporada estuvieron las islas de Gran Canaria y La Palma, con varias semanas de rodaje.