Netflix filtra por error la fecha de estreno de ‘The Witcher’

Si las informaciones no fallan, el estreno de la primera temporada de The Witcher llegará el 17 de diciembre. A pesar del secretismo de Netflix respecto a lo que prevé como su próximo éxito, un error puso a los internautas alerta. La plataforma publicó un contador que calculaba los días que faltaban para ver algunas de sus producciones, como The Crown o Peaky Blinders, y se filtró también el de la serie del brujo. El post fue borrado rápidamente, pero Internet no dio margen de maniobra y la noticia corrió como la pólvora a través de las redes sociales.

El rodaje de The Witcher tuvo como escenario varios lugares de La Palma, como el Llano de Las Brujas, Garafía, San Andrés y Sauces y Puntallana. También recaló en Gran Canaria, después de que lo propusiera su productor, Simon Emmanuel, quien ya había visitado anteriormente la isla para filmar parte del largometraje Fast&Furious 6. Entre sus localizaciones estuvieron puntos conocidos de la isla como Maspalomas, el Roque Nublo, Cuevas Blancas, Tamadaba y Agaete.

La serie es una adaptación de las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski, que ya ha escrito ocho entregas y se ambienta en un mundo fantástico que incluye magia y monstruos. Henry Cavill interpreta el papel principal, conocido después de ser el último Superman y participar en la franquicia de Misión Imposible.