Nena Daconte se suma al Gran Canaria Sum Festival del próximo otoño

Nena Daconte, nombre del proyecto musical de la cantante y compositora madrileña Mai Meneses, se suma al cartel del Gran Canaria Sum Festival, tal y como ha avanzado la organización de este evento en su página oficial.

Este festival, que los dos últimos años se ha tenido que cancelar debido a la pandemia de la covid-19, está previsto para los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre, de nuevo en el recinto ferial de la capital grancanaria (Infecar).

La organización, que cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento capitalino, asegura que también tiene la intención de repetir la fórmula de dos escenarios y la instalación de una zona para restauración y descanso de la que puedan disfrutar los asistentes.

Nena Daconte es la última confirmación anunciada por un Gran Canaria Sum Festival que deja la puerta abierta para que se incorporen más artistas a su cartel de un solo día. Su concierto se desarrollará la segunda jornada, el 1 de octubre.

Hasta el momento, los confirmados son: Antonio Orozco, Love of Lesbian, Dorian, Ara Malikian, Dani Fernández, Anni B. Sweet, Kiko Veneno, Shinova y La La Love You. Todos ellos figuraban en la edición prevista para el 1 y 2 de octubre del pasado año. De aquella convocatoria que finalmente no se pudo llevar a cabo por la situación sanitaria, se caen por el momento para este año Amaral y La Bien Querida.

Nena Daconte ha publicado los siguientes álbumes: 'He perdido los zapatos' (2006), 'Retales de carnaval' (2008), 'Una mosca en el cristal' (2010) y 'Sólo muerdo por ti' (2013). Este año se estrena tras un largo silencio con Subterfuge para publicar su nuevo disco, del que ya ha avanzado el sencillo 'Detrás de cada luz'.

'Tenía tanto que darte' versionado con La La Love You El pasado 14 de enero, Nena Daconte y La La Love You, dos de las apuestas del Gran Canaria Sum Festival para la entrega prevista para los días 30 de septiembre y 1 de octubre, lanzaron el sencillo 'Tenía tanto que darte', en el que la madrileña, que tuvo un paso fugaz por 'Operación Triunfo', ofreció esta versión de su propio tema como primer adelanto de su nuevo disco. En enero, la artista volvió a pisar un escenario con su banda después de cuatro años. Lo hizo en la sala Cool de Madrid, dentro de la fiesta Stereoparty que organizó el sello Subterfuge y en la que también intervino Choley. La artista retoma los escenarios con un repertorio que reivindica su vertiente más pop rock, anuncia Subterfuge.