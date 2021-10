«La naturaleza puede vivir sin nosotros, pero la humanidad no puede vivir sin ella»

El guionista de cine, poeta y escritor Julio Llamazares (Vegamián, León, 1955) acude mañana a la Feria del Libro de las palmas de Gran Canaria (18.00 horas) con 'Primavera extremeña' bajo el brazo. Una obra en la que a modo de «acuarela» escrita ofrece estampas de sus pensamientos y sensaciones durante el confinamiento al que obligó la pandemia en marzo de 2020.

-¿Cómo mezcla una experiencia traumática y la belleza?

-Este libro ni estaba pensado, ni entraba en mis cuentas ni en mis cálculos. Es el fruto de la pandemia y de la decisión que tomé de irme de Madrid en vísperas del confinamiento. Lo que en principio era una huida de un enemigo invisible que azotaba al mundo se convirtió en una oportunidad para la reflexión y la literatura. El libro cuenta el estupor ante una tragedia que se cernía sobre humanidad y el deslumbramiento sobre belleza de la primavera que avanzaba por toda la geografía del país y, en mi caso, en la dehesa de Extremadura, donde me refugié. Iba a estar una semana y estuve tres meses. No teníamos experiencia en esto. Aunque no es la primera pandemia se asola Europa o el mundo, nosotros no teníamos experiencia, la última fue de 1917, lo que llamaron la gripe española y murieron 20 millones de personas en el mundo. Nosotros teníamos la conciencia de la seguridad, de que nada nos podía pasar. Somos la primera generación en España que no hemos conocido ni una guerra, ni una gran pandemia, y nos tocó.

-¿El encantamiento que le produjo la primavera lo hubiese sentido en la ciudad?

-Las estaciones se perciben mucho más en el campo que en las ciudades, eso es evidente. No percibes el paso de las estaciones como en un pueblo pequeño. En el campo estás en primera línea de naturaleza. Yo llegué a Extremadura, a una casa que pertenece a mi familia política destinada a alquiler rural. Siempre está alquilada, pero por la pandemia habían anulado la reserva y ante el avance de la pandemia y dado posibilidad de que mi mujer y yo podemos trabajar en cualquier lugar y a mi hijo le cerraron la universidad decidimos irnos a esa casa a pasar esa primera embestida. A un lugar más seguro en mitad del campo de Extremadura. Eso se prolongó tres meses y la pandemia sigue un año y medio después, aunque afortunadamente con menor incidencia. Lo que ocurrió es que al paso de la pandemia, en paralelo, pasaba la primavera. Yo al principio intentaba seguir la novela en la que estaba enfrascado en aquel momento, pero notaba que era tan asombroso y terrible lo que estaba ocurriendo -porque seguíamos los medios, hablábamos por teléfono con amigo...- y eso contrastaba con la grandiosidad y belleza de la primavera brotando a nuestro alrededor. Yo notaba que no me centraba en la novela que escribía y un día, a las dos semanas, fue mi cumpleaños y como no me podían regalar nada porque no se podía salir me regalaron una acuarela de Konrad Laudenbacher, un alemán que estaba pasando también la pandemia a dos kilómetros en línea recta de la casa donde estábamos. Este hombre fue conservador jefe de la pinacoteca de Munich y se entretiene pintando acuarelas. Al cogerla, me dio un chispazo. Ese día me di cuenta qué era lo que tenía que hacer. Escribir, como la acuarela, que es 'Santa Cruz con lavanda' y está en el libro, de los que sucedía en el mundo y a mi alrededor. Cuando vi esa acuarela de repente funcionó. Vivía en zozobra por la pandemia. Tuve amigos ingresados y alguno murió. No solo era por lo que ocurría sino porque no podía seguir escribiendo la novela con la que estaba. De repente ese un chispazo en mi conciencia que me decía que tenia que escribir de lo que estaba sintiendo, que es de lo que hay que escribir siempre. Esa mezcla de miedo e inquietud por la pandemia y el deslumbramiento ante belleza de la primavera extremeña que estaba en su máximo esplendor. Son acuarelas escritas, igual que las acuarelas que pinta Konrad. Por eso cuando acabé le dije que me permitiera acompañar las acuarelas escritas con las pintadas porque se complementaban.

-La acuarela son trazos sutiles. ¿Cómo llevó eso a la escritura?

-Por eso la voluntad era que más que un diario hacer una serie de dibujos escritos de lo que estaba sucediendo. La acuarela tiene mucho de improvisación y pintura al natural, por eso el subtitulo es 'Apuntes al natural'. No quería escribir un diario paso a paso, sino tomar apuntes del natural, desde la ventana. Contar en pocas palabras, como los acuarelistas, la sensación que tenía en aquel momento y ese es el estilo de este libro. Impresiones tomadas del natural cuya profundidad es la fugacidad y su sencillez.

-Rompió por completo con el estilo de la novela en la que trabajaba

-Exacto, No tiene nada que ver. Es como pintar un enorme mural con una historia narrativa o tomar apuntes en pinceladas de lo que estás sintiendo y viendo. Son estampas, una sucesión de estampas escritas que como las acuarelas de Konrad intentan trasmitir la sensaciones que yo tenían en un momento en el que el mundo se conmovió hasta los cimientos mientras pasaba una primavera de lo más espectacular por la ausencia de la presencia humana en el campo. Hubo un envalentonamiento de los animales ante la ausencia de personas por los caminos. Yo cuento que me encontré una vez por el camino a dos ciervos de frente. Claro, no había nadie por los caminos. Ese enfrentamiento, ese choque entre la tragedia y la belleza es el libro.

-¿El mensaje es que le hemos dado la espalda al campo?

-Si hay un mensaje detrás de este libro es que deberíamos reflexionar y espero que haya mucha gente que, a raíz de la pandemia, le haya dado alguna vuelta a cuestiones como el teletrabajo o como la gestión de la vejez. Sobre el qué hacemos con los viejos ¿los almacenamos en guardamuebles? Los grandes acontecimientos, bélicos, sanitarios..., aunque sean negativos, a lo largo de la historia cambian la propia historia. Igual que puede ocurrir ahora en la isla de La Palma, que cambiará la forma de vida. Las grandes tragedias dan pie a grandes cambios. Yo creo que el mensaje es que la naturaleza puede vivir sin nosotros incluso mejor pero la humanidad no puede vivir sin la naturaleza. Desde las ciudades se mira de forma paternalista o distante. Creo que a cada uno nos ha cambiado la vida para bien o para mal. Alguna huella dejará, pero a lago plazo soy poco optimista volvemos a donde solíamos.

-No cree en aquello de que íbamos a salir mejores.

-Habrá gente que sí y gente que no. Solo hay que ver la prensa. Hemos visto lo mejor y lo peor. Hemos visto gente del mundo sanitario que entregó lo mejor, los camioneros que siguieron para que el mundo no se parara y, a la vez, hemos visto mezquindad. Gente que se vacunaba antes de lo que le correspondía o como partidos políticos han aprovechado una tragedia mundial para atacar y desgastar al Gobierno, fuera cual fuera porque cualquier Gobierno hubiera hecho lo mismo mas o menos, nadie tenía la varita mágica o una guía para pandemia y, de repente tenemos 45 millones de epidemiólogos o ahora, 45 millones de vulcanólogos. El problema es la falta de humildad para reconocer que no se sabe de algo.