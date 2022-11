Zahara encabeza el cartel del Monopol Music Festival

Zahara y su versión electrónica de su último disco, 'Puta', cerrará los conciertos de la novena edición del Monopol Music Festival (MMF), que se celebrará entre el 1 y el 4 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria.

La programación arrancará en el Castillo de Mata, que este año acogerá las proyecciones de los documentales y películas seleccionadas en la parte cinematográfica del MMF, y ocupará también otros espacios de la ciudad, como la sala Alboroto y la Plaza Santa Ana.

El MMF celebrará su primera jornada el jueves, 1 de diciembre,en el Castillo de Mata con la proyección del documental 'Canto Cósmico: Niño de Elche' (19.00 horas) y el posterior concierto de Svesda (20.30 horas). La entrada para ambas actividades es libre hasta completar aforo.

El viernes, día 2, la cita con los documentales repetirá escenario, el Castillo de Mata (entrada libre) con dos filmes, 'Octavas' (18.30) y 'Sonic Fantasy: A Thriller Story' (20.30); mientras que los conciertos se desplazan a la sala Alboroto (Calle Remedios 10), con las actuaciones de pablopablo y Big Menu (20.00 horas). Las entradas para los conciertos, al precio de diez euros, se pueden adquirir desde la web monopolmusicfestival.com.

El sábado, día 3 de diciembre, el Castillo de Mata programará la proyección del documental 'Ennio: The Maestro' (18.30 horas, entrada libre); y la música sonará desde las 20.00 horas en la Plaza Santa Ana, con las actuaciones de The Conqueror Project, The Crab Apples, Moullinex y Zahara.

Las entradas también están ya disponibles en la web del festival a 15euros (hay también disponible un abono para los conciertos de viernes y sábado por 20 euros).

El cierre del MMF llegará el domingo, día 4, con dos nuevos documentales musical en el Castillo de Mata, 'Volcánica' (18.30) y 'Underplayed' (20.30).

Versión electrónica

Zahara presentará en Las Palmas de Gran Canaria 'La Puta Rave', un show completamente electrónico, con el corazón de la propuesta metido de lleno en el techno y en el que las canciones se remezclan en una apuesta radical por las máquinas, un directo 100% 'dawless'.

Sobre el escenario, Zahara estará acompañada por Martí Perarnau IV y Manuel Cabezalí en la parte instrumental y de las bailarinas Olga Suárez y María José Gómez. La puesta en escena está inspirada en las raves londinenses y berlinesas a las que Zahara ha asistido religiosamente en los últimos años.

Moullinex es el alter ego del productor, Dj y multiinstrumentista portugués Luís Clara Gomes.

De la ciencia al arte, de la espontaneidad al formalismo, de lo orgánico a lo artificial, del aislamiento a la comunidad, Moullinex se nutre de las intersecciones. Así crea una música que vive en los confines de la pista de baile y que permite la introspección cuando se escucha en la intimidad de los auriculares.