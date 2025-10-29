Yul Ballesteros: «La esperanza es la fuerza vital que me ayuda a seguir en el día a día» El guitarrista y compositor grancanario estrena el disco 'Hope', que presenta en directo este viernes en el Teatro Guiniguada

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025

Un rayo de luz en tiempos de oscuridad. Un universo sonoro para evadirse, para reconciliarse con uno mismo y con el convulso mundo que nos rodea porque no hay que olvidar que la esperanza es lo último que se pierde. Este es el aroma que sobrevuela los ocho temas que componen 'Hope' (Esperanza en inglés), el nuevo álbum del guitarrista, arreglista y compositor grancanario Yul Ballesteros, que estrena en directo este viernes, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Guiniguada.

Sobre las tablas del recinto de la capital grancanaria estará acompañado por el contrabajista Tana Santana y el batería Akior García, que integran su trío habitual y junto a los que grabó este álbum. En el que también participa en algunos temas, como es el caso de 'Hope' que da nombre al disco, el saxofonista Ariel Brínguez, que se suma al concierto de este sábado.

«El tema 'Hope' y todos los del disco nace de la necesidad de ver el lado positivo de las cosas, de entender la esperanza como la fuerza vital que me ayuda a seguir en el día a día. Son temas inspirados en la idea de que casi todos los problemas que nos rodean se pueden resolver», reconoce Yul Ballesteros.

'Chichén Itzá', 'East of the sun (and west of the moon)', 'Lucha tu yuca' o 'Nintai', entre otros temas de su disco, no nacen tras aislarse del ruido, la confrontación y las turbulencias que nos rodean. Al contrario, Yul Ballesteros los asumió. «Hay que asumir que estamos rodeados de guerras, de políticos locos, de los efectos del cambio climático. Es imposible evadirse y para combatirlo lo que tengo claro es que cada uno tiene sus problemas, unos grandes y otros pequeños, pero para todos tenemos que sacar fuerzas para afrontarlos, para mejorar y esa energía sale del mismo lugar, sea para encarar una guerra como la de Palestina o para resolver un problema en casa», defiende el músico.

En el Guiniguada tocará con su trío, formado con Tana Santana y Akior García, al que se suma el saxofonista Ariel Brínguez

Desde un punto de vista musical, entiende 'Hope' como un nuevo paso tras 'Alma'. «Aunque tiene el mismo formato porque sigo con el trío, creo que hay una evolución con respecto a 'Alma'. Son tres instrumentos entre los que se genera una gran comunicación para que suenen como un solo instrumento, aunque cada uno tenga sus colores y sonoridades propias. 'Alma' transmitía sentimientos a nivel de composiciones individuales, sensaciones más comunes. Creo que 'Hope' transmite esperanza, es algo más onírico, casi como un sueño. La esperanza es algo que no se puede explicar y por eso creo que los temas del disco apelan a sentimientos o aspectos más amplios y grandes. Todos sabemos cuando sentimos esperanza, pero nos resulta imposible explicarlo, porque es una mezcla de un montón de cosas que te hacen sentir bien. Lo que he intentado es transmitirlo de una forma musical», explica.

Un nuevo reto

Darle forma a estos conceptos en la partitura ha sido todo «un reto», confiesa Yul Ballesteros. Y es que este guitarrista, una referencia del panorama jazzístico nacional que se licenció en el Berklee College of Music de Boston en 2007, evita repetir fórmulas. «Siempre estoy intentando aprender y la mejor manera es meterme en líos. Por eso busco retos que me aporten algo más, algo nuevo. Siempre intento variar las formaciones, aunque aquí repita con el trío, pero he añadido al saxofonista Ariel Brínguez. Se abren nuevos caminos, donde expreso mis sentimientos y también sano mis propias cosas. Me influye mi propia evolución como ser humano, los distintos conciertos y giras. El propio trío, con el que llevo tres años, ha evolucionado con el tiempo. Es muy distinto al del principio. Nos entendemos sin mirarnos, solo con escucharnos. Antes del trío, con Akior ya llevaba tocando tres o cuatro años y con Tana unos 30 años. Somos amigos desde hace mucho tiempo y para nosotros irnos de gira es como irnos de vacaciones. De esas giras nacieron algunos de los temas de 'Hope'», subraya.

Conoce a Ariel Brínguez desde hace muchos años, incluso fue parte de un quinteto que compartieron cuando Yul Ballesteros residía en Madrid. «Es uno de los mejores saxofonistas del momento y ha sido nominado al Grammy Latino por su último disco instrumental. Además, es un ser brillante y el tema 'Hope' lo pensé desde el principio con una apertura suya. El sonido del saxo encaja muy bien con el jazz y a su vez aporta brillantez y alegría», destaca Yul Ballesteros.

Ampliar De izquierda a derecha, Ariel Brínguez, Yul Ballesteros, Akior García y Tana Santana. C7 Una receta propia inspiró 'Volcán de Gofio', un tema que refleja la «idiosincracia canaria» La gastronomía es una de las pasiones de Yul Ballesteros y tiene su presencia en su disco 'Hope'. En concreto, fue la inspiración del tema 'Volcán de Gofio', uno de los ocho que integran este trabajo discográfico. «El volcán de gofio es una receta que me inventé para un programa de radio que hacía sobre cocina. El tema musical no solo habla sobre la comida, también se inspira en el carácter que tenemos en Canarias, en nuestra forma de entender la vida y en cómo brota la esperanza como si fuera un volcán», explica el artista. Como buen músico de jazz, la improvisación tiene mucho espacio cuando toca en directo. «Cada noche es diferente y los discos y las canciones van creciendo cada vez que las interpretamos», advierte antes de iniciar la gira de presentación de 'Hope', con la que espera tocar en las islas y fuera.