Xoel López: «Dentro de la crudeza, elijo la luz»

El gallego Xoel López se ha convertido en el artista fetiche del Festival Cero. Formó parte de su primer cartel en 2016 y ahora repite en su tercera edición. «Aquel concierto fue una experiencia muy bonita y casi tierna porque me sentí solo. Me tocó actuar en un escenario grande, con buenas vistas al mar y echaba de menos a mis compañeros de la banda. Fue un placer, siempre es un placer ir a la isla», recuerda sobre aquel recital en el que se ganó al público con la única ayuda de su guitarra. «Me gusta pensar que de aquellos polvos estos lodos», comenta el artista que subirá al escenario del anexo de la plaza de la Música el próximo 12 de octubre. Lo hará con «la banda completa al cien por cien», en un formato que «representa mejor» la extensa discografía de este músico que empezó a tocar a los 15 años y a girar a los 17. Ahora, con más de dos décadas de experiencia y tras recorrer un amplio espectro sonoro –desde la psicodelia al britpop o los ritmos del folclore latinoamericano– el músico presenta Sueños y pan un álbum donde condensa con sutileza sus múltiples influencias y su periplo vital. El título alude a «las emociones, lo onírico, las relaciones ocultas que hay por debajo de lo que vamos sintiendo y de las que no somos conscientes, y el pan se refiere al trabajo, a la raíz de las cosas. Los sueños son –aclara López– los ideales, el lugar hacia el que caminar. Además, Sueños y pan, en mi caso, habla en parte de mi vida, de cómo mi sueño se convirtió en mi pan y de cómo lidiar con ello. No es lo mismo que la música sea algo ajeno a ti a que sea tu sustento. Lidiar con esa realidad, con que tu hobby, tu sueño, sea una herramienta para ganarte la vida tiene muchas complejidades», abunda el artista cuyo álbum incluye temas muy luminosos como Lodo. «Compongo siempre desde la realidad. No tengo un sentido fantasioso ni romántico. Soy crudo pero, dentro de esa realidad, elijo el lado de la luz, con la esperanza de avanzar y mejorar como persona. Ese tema habla de un bache, una mala etapa y que, sin embargo, a la larga te puede aportar algo, que se puede salir bien parado», abunda.

Además, confiesa que no se podrá librar de esta realidad fácilmente porque no puede vivir sin la música. «Soy un melómano total. No sé si podría dejar de componer canciones en un momento dado, pero nunca podré dejar de escucharlas. Soy un disfrutó de la música ajena, por eso empecé a hacer la mía», comenta el artista que se reconoce en la idea de quienes disfrutan cocinando porque les gusta comer bien. «A veces uno hace las canciones que le gustaría escuchar, incorporando una parte emocional que tiene que ver con las letras que hablan de cómo comprenderse y conocerse mejor. Es un camino de ida, un viaje hacia la introspección, y te das cuentas de que el ser humano es un espacio infinito. Uno está conociendo al otro y a sí mismo eternamente. De hecho, se dice que uno se muere con muchas dudas y pocas certezas», explica López acerca del modo en el que su música indaga en la necesidad de comunicarse y paliar la soledad.

Entre sus últimas preferencias musicales, un clásico Fleetwood Mac y una revelación, Alice Wonder, que acaba de sacar su primer álbum. «Es una de las chicas que me acompañan en la banda. Somos siete, con dos mujeres. Hace falta acervo femenino en las bandas y en los escenarios. En el grupo, el porcentaje es aún bajo, pero es algo», apunta el cantautor que reconoce que llegar a este punto de su carrera ha sido una tarea difícil pero grata.