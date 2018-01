Wilfredo Angulo, de la Sinfónica de Aragua a la futura Borondón Big Band

Hace solo ocho meses que Wilfredo Angulo (Caracas, 1970) dejó su Venezuela natal y se instaló en Gran Canaria. Aquí se reencontró con su hijo y su esposa, de origen isleño, con los que comparte su amor por la música.

En otoño, conoció al responsable de la Fábrica La Isleta, José Alberto Medina, que le propuso crear la Borondón Big Band en el centro artístico multidisciplinar. Fue dicho y hecho. A finales de noviembre reunieron a los músicos y en diciembre comenzaron a ensayar un repertorio con los arreglos del maestro Errol Woiski. Actualmente, la big band la componen unos 27 músicos y, si todo va bien, la formación se presentará en sociedad en abril. «Los músicos proceden de distintas partes. Son alumnos y profesores de los conservatorios, algunos tocan con bandas, vienen de escuelas de música y también hay músicos de jazz con los que he ido contactando», explica el director musical de la nueva criatura que define «como una plataforma, no solo para hacer jazz, sino para ir formándose y generando nuevos intérpretes».

De momento, la banda está preparando el repertorio a fuego lento, «con mucho amor, tenacidad y profesionalismo», asegura Angulo, que durante sus últimos años en Venezuela fue director de la Baquedano Big Band Jazz, una formación que estaba integrada en el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela y que formaba parte del programa académico del Conservatorio Simón Bolívar.

Ahora, vuelve a ponerse al frente de una formación, pero creándola desde cero. «Una de las cosas que más me satisface es ver el extraordinario nivel técnico, musical, profesional y, sobre todo, la calidad humana de los músicos. Acá me han recibido con muchísimo aprecio, cariño y respeto. No solo el maestro José Alberto Medina, sino la gente», comenta Angulo, orgulloso de la calidez humana de su nuevo conjunto canario.