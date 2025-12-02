Vuelve Rosana por Navidad: así es la nueva versión de su villancico Navidad en Blanco La artista lanzaroteña estrena una versión más rockera y luminosa de su emblemático villancico 'Navidad en Blanco'

Imagen de la portada de su vallancico Navidad en Blanco

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 13:52 Comenta Compartir

Rosana vuelve por Navidad con un regalo muy especial. La artista lanzaroteña estrena una versión más rockera y luminosa de su emblemático villancico 'Navidad en Blanco'. Un tema que no solo celebra estas fechas, sino que actúa como la primera llave de OMOW, el nuevo universo que Rosana comienza a desvelar a sus seguidores.

«Te presento mi universo. Lo iré abriendo pieza a pieza. OMOW no es un disco, no es una gira, es Otro Mundo Nuestro Mundo. Y lo iremos recorriendo juntos…», adelanta Rosana Arbelo en un comunicado de prensa.

Además, el villancico inaugura el primer «récord de récords» de OMOW, un desafío colectivo a escala global que se dará a conocer en las próximas semanas.

Otro gran hito llegará a principios de 2026 con el estreno del documental Rosana, ¡Mejor vivir sin miedo!, una obra que profundiza en el origen y la esencia de OMOW.

«OMOW no busca ser comprendido, quiere ser vivido, acompañado y descubierto a medida que avanza», concluye Rosana.