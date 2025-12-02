Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la portada de su vallancico Navidad en Blanco C7

Vuelve Rosana por Navidad: así es la nueva versión de su villancico Navidad en Blanco

La artista lanzaroteña estrena una versión más rockera y luminosa de su emblemático villancico 'Navidad en Blanco'

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:52

Rosana vuelve por Navidad con un regalo muy especial. La artista lanzaroteña estrena una versión más rockera y luminosa de su emblemático villancico 'Navidad en Blanco'. Un tema que no solo celebra estas fechas, sino que actúa como la primera llave de OMOW, el nuevo universo que Rosana comienza a desvelar a sus seguidores.

«Te presento mi universo. Lo iré abriendo pieza a pieza. OMOW no es un disco, no es una gira, es Otro Mundo Nuestro Mundo. Y lo iremos recorriendo juntos…», adelanta Rosana Arbelo en un comunicado de prensa.

Además, el villancico inaugura el primer «récord de récords» de OMOW, un desafío colectivo a escala global que se dará a conocer en las próximas semanas.

Otro gran hito llegará a principios de 2026 con el estreno del documental Rosana, ¡Mejor vivir sin miedo!, una obra que profundiza en el origen y la esencia de OMOW.

«OMOW no busca ser comprendido, quiere ser vivido, acompañado y descubierto a medida que avanza», concluye Rosana.

