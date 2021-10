De vuelta a los 90's en Las Palmas de Gran Canaria

El próximo 7 de diciembre la Institución Ferial de Canarias (INFECAR) acogerá la primera edición de De Vuelta a los 90's Festival.

¿Quién no recuerda canciones como «Saturday night» de Whigfield, «What is love» de Haddaway o «The rhythm of the night» de Corona? Canciones que tantos nos hicieron bailar en la década de los 90 y sonará en directo en Las Palmas de Gran Canaria.

Por el escenario de De Vuelta a los 90's también pasarán artistas Corona, Haddaway, Whigfield, Proyecto Uno y Los Salvapantallas convirtiendo Infecar en una gran discoteca al aire libre.

No faltarán tampoco Paco Medina, Marco Medina, Kike Suárez, DJ Julio y DJ francis que serán los responsables de la animación del mismo con sus DJ Sets. Además de las actuaciones de todos estos artistas, el festival contará con áreas recreativas de ocio, videojuegos, gastronomía y áreas de descanso.