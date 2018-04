Y esa nueva obra casi en forma de espejo se llama ‘Motel llamado mentira’, la tercera entrega en solitario de la artista granadina. Bajo esas dos premisas esenciales, canciones nuevas y propuesta vital nueva, se presentará este próximo viernes en el Paper Club para protagonizar la la fiesta de inauguración de la 18ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas. La cita dará comienzo a las 00:00 horas y las entradas, con el precio de 12 euros, ya se pueden comprar en el propio local de capital grancanaria, en Scooter Pizza Factory o a través de la web www.entrees.es

Para el desarrollo de esta gira de presentación, Vinila Von Bismark ha estructurado un espectáculo redondo: “Sonarán las canciones del nuevo disco, por supuesto, pero también pondremos a escena temas de trabajos anteriores y versiones que se han creado específicamente para esta gira”.

Así habla la granadina del aura renovada con la que alimenta ahora su carrera de arista: “He dado un paso hacia delante, dejando atrás lo vivido hasta el momento y me he centrado más en mi persona, encontrando los detalles en quien realmente soy yo. Para ello, entre otra cosas, he dejado de apoyarme en el inglés y he ido directamente a mis raíces”.

Vinila Von Bismark, un personaje artístico sobre el que crece su propia creadora: “Vinila es quien encauza los sueños de Irene. Lo vinilesco es algo propio, inclasificable. Me gusta ser una artista sin demasiados a adornos superfluos, una artista que quiere disfrutar de hacer el arte en la música y en la vida, sin más”.

En un ‘Motel llamado mentira’conviven sonidos que nacen de su raíz andaluza como el flamenco o de su pasado más rockero, al que suma las influencias de músicas latinoamericanas como la cumbia, alimentadas durante sus largas estancias en México. Lamari de Chambao, Juanito Makandé, El Canijo de Jerez, Dellafuente, Ms Nina, Alex O’Dogherty y el guitarrista Víctor Iniesta han formado parte también de la grabación de este trabajo.