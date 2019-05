Vetusta Morla: «Contaremos una historia de dos horas»

Vetusta Morla no pisa Gran Canaria desde 2012. Su batería, David El indio García, dice que en esta ausencia no ha tenido nada que ver el imborrable recuerdo de la ventolera que les hizo morder y tragar polvo en el Festival Eólica, celebrado en Arinaga en 2011. «No, qué va. Las condiciones de aquel festival fueron complicadas, pero no haber ido tiene que ver con que a veces es más factible y otras veces es más complicado poder mostrar el espectáculo igual que en la península», sostiene el músico.