Celia Muñoz. c7

'Ventriloquía Sinfónica con Celia Muñoz' se disfruta este sábado en familia

Nueva entrega de los conciertos didáctivos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en su sede, a partir de las 12.30 horas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:28

Comenta

Los Conciertos Escolares y en Familia de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la Fundación Disa prosiguen la temporada con 'Ventriloquía Sinfónica con Celia Muñoz', un espectáculo que fusiona ventriloquía y música, y que podrá disfrutarse el sábado 8 de noviembre en la Sala Gabriel Rodó (OFGC), a las 12.30 horas.

En 'Ventriloquía Sinfónica con Celia Muñoz' la música clásica se une al humor, la interpretación teatral y la magia del arte de la ventriloquía, creando una experiencia educativa y artística llena de creatividad y sorpresa.

La multipremiada artista Celia Muñoz, ganadora de Got Talent España y finalista de America's Got Talent, demuestra su asombrosa capacidad para dar vida a múltiples voces y personajes sin abrir la boca, en perfecta armonía con la orquesta.

Bajo la batuta de Víctor Eloy López, la música se convierte en el hilo conductor de una historia donde la imaginación cobra sonido y movimiento.

La Guía Didáctica ha sido elaborada por el Departamento de Pedagogía Musical del Conservatorio Superior de Música de Canarias.

Una hora antes del concierto, a las 11.30 horas, se ofrecerá en la sede de la OFGC el taller 'Música: se abre el telón', un renovado concepto ideado y programado por Ana Hernández-Sanchiz y con diseño escénico de Chez Didí.

