Valeria Castro vuelve a los escenarios: anuncia cuatro conciertos para 2026

Valeria Castro entra en una nueva etapa de su carrera con el anuncio de cuatro conciertos en escenarios que marcarán un antes y un después para la artista palmera. Tras un año excepcional —con el lanzamiento de el cuerpo después de todo, un Premio Ondas aFenómeno Musical del Año, su tercera nominación consecutiva al Latin Grammy, la expansión internacional de su canción Cuídate y el reciente galardón en LOS40 MusicAwards— la cantante confirma actuaciones en Tenerife, Gran Canaria, Barcelona y Madrid para 2026.

El anuncio incluye una fecha de especial relevancia para el Archipiélago: el 26 de julio, Valeria actuará en el Gran Canaria Arena, un recinto de gran formato que subraya el crecimiento de su proyecto y la sólida conexión emocional que mantiene con su público canario. El concierto se integra en la gira internacional el cuerpo después de todo, que retomará tras un breve parón para cuidar su salud.

La artista también se presentará en el Pabellón Santiago Martín de Tenerife el 21 de marzo, en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 30 de octubre y en el Movistar Arena de Madrid el 9 de enero —este último ya anunciado previamente—. Las entradas para los nuevos recintos se ponen a la venta hoy jueves 4 de diciembre a partir de las 12.00 horas, tanto en la web oficial de Valeria Castro como en las páginas de los recintos.

Estos conciertos suponen un paso definitivo hacia escenarios de mayor capacidad, reflejo del alcance popular que Valeria ha alcanzado en los últimos años y de la proyección internacional que está viviendo su música. Su Premio Ondas Nacional a Fenómeno Musical del Año llegó pocas semanas antes de que cuídate se situara entre los temas más virales de Spotify en varios países de Europa y América Latina, un impulso que ha consolidado su posición como una de las voces más influyentes de su generación.

La gira continuará en 2026 con paradas en España —Girona, Gijón, Valladolid y las dos islas capitalinas— y un itinerario latinoamericano que incluye México, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Según adelanta su equipo, la contratación para la gira sigue abierta.

Con este salto a los grandes recintos, Valeria Castro afianza un proyecto que combina sensibilidad, honestidad y una capacidad singular para emocionar, y que ahora encuentra su espacio natural en arenas donde su música podrá resonar ante miles de seguidores.