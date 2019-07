Tres bandas protagonizan el domingo familiar del Cero

Con músicos de bandas como Pauline en la playa, Nosoträsh, Undershakers, Penélope Trip o Edwin Moses, Petit Pop abrirá, a las 12:30 horas, la jornada dominical del escenario del Cero. Música familiar con sentido del humor y guiños a la vida diaria, un marco perfecto explorar sentimientos y emociones intergeneracionales universales.

El recorrido de Petit Pop, finalista en cinco categorías de los últimos Premios de la Música Independiente (MIN) con Canciones para el coche (Sonidópolis, 2018).

A las 14.30 horas, llegarán los sonidos de Liverpool con Los Little, tributo a la banda de pop más admirada y versionada de la historia. Esta formación canaria lleva al directo, con sentido del humor, cuidado en los arreglos y una excelente ejecución, las geniales composiciones de The Beatles.

Los Little nació en 2005 y durante más de tres años recorrió todas las salas y eventos de Gran Canaria. Tras una pausa de casi diez años, regresa con: Samu Cósmico (Aburrido Cósmico), Sergio Casquero (Link Floyd), Alby Ramírez (The Birkins, Aburrido Cósmico) y Sergio Miró (The Birkins, Aburrido Cósmico).

La tercera banda de la jornada familiar (a las 16.30 horas) es la canaria Kids Rock History, que recupera desde 2008 grandes composiciones del pop y del rock para trasladarlas a un público más que exigente, el infantil, de manera didáctica, con un guion que engancha: Una joven intenta componer una canción que la lleve a la fama por el camino más corto. Tras ser advertida por músicos profesionales, recibe la visita de varios personajes que la conducen por la historia de la música de manera amena, original y divertida.