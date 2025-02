'El Tormento' y el folclore «que sale del corazón»

Expedita Díaz Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de febrero 2025, 10:06 Compartir

Abelardo García ha pasado por un bache de salud del que ha salido «gracias a familiares y amigos». Este tiempo nuevo lo ha inaugurado el veterano solista con el lanzamiento de su primer disco, después de casi 50 años dedicado a la música. Ha vuelto a los escenarios y a las cantinas, en realidad nunca los abandonó del todo. Sus canciones se han paseado por todos los teatros y plazas de las Islas y han llegado hasta Santiago de Cuba, México o EE UU. Su primer trabajo discográfico en solitario, 'El hijo del pueblo', es toda una declaración de intenciones, de entender la música y hasta de forma de vida.

De escuchar, «lelito», a su padre en las noches de rasgueo del laúd y la guitarra, nació un aprendizaje que tuvo su continuidad en la calle, en parrandas y agrupaciones apegadas a la tierra y al sentir popular. Hoy, las hijas del cantador, Moneiba y Yoana García, conocidas como 'Las Tormentas', toman el testigo de una saga que se remonta a su bisabuelo, y de donde procede el apelativo que los aglutina.

Bajo la dirección musical de Luis Montesdeoca Naranjo, el disco lanzado en solitario por 'El Tormento' contiene algunas canciones compuestas por él mismo, como la titulada 'Un bolero para ti' o 'Pasaste por mi vida'. Es una grabación que pretende ser una respuesta a las peticiones de los amigos y de la gente del pueblo, y que contiene los temas más emblemáticos de su repertorio, no solo de folclore canario sino de rancheras, una faceta por la que Abelardo también es ampliamente conocido.

Desde su atalaya de parrandero, como él mismo se denomina, reivindica que el folclore canario se integre en los programas formativos de los conservatorios. Lo que viene de lo popular tiene que expandirse y llegar a todos los ámbitos. «Hay que mirar al pasado de nuestra música, aunque cada persona deja su impronta, su forma de interpretar el folclore desde el alma, eso también es evolución. Yo no entiendo una canción de otra manera, lo que siento en cada momento y situación. No todo tiene que estar preparado y medido. Te tienes que emocionar al entonar las notas, el folclore sin emoción no sería folclore. Además, yo soy del pueblo, me crié en las tiendas de aceite y vinagre, como parrandero»., señala.

«A mí me dijeron que para triunfar tenía que irme del archipiélago, pero mis raíces están en lo popular, en las tiendas de aceite y vinagre, yo lo que quiero es 'parrandiar' y divertirme. Me siento agradecido por haber sido invitado a festivales como el Teresa Bolívar o haber cantado en teatros como el Alfredo Kraus, el Pérez Galdós, el Leal o el Guimerá». No obstante, reconoce que Fuerteventura le roba el alma, y parece que es algo correspondido, no en vano es miembro de honor de la Agrupación Folklórica Tetir, entre otros muchos reconocimientos que ha recibido por todo el Archipiélago canario.

Aunque su voz de barítono le ha reportado actuaciones en la Casa de La Trova, en Cuba, México, San Antonio de Texas y todos los escenarios de las Islas, dice que aspira a dejar su huella en sus hijas, objetivo que, sin duda, ha conseguido porque hace tiempo que triunfan con sus magnificas voces en diferentes ámbitos. Moneiba y Yoana le acompañan desde que eran pequeñas y, tanto juntos como por separado, transmiten, emocionan y hasta embelesan.

Con 'El hijo del pueblo', el trabajo discográfico reciente de Abelardo García, dice que quiere dejar a sus seguidores un legado emocional de su trayectoria musical. Es un disco que tiene mucho sentimiento, destila anhelos y emociones. Historias de vida, al fin y al cabo. «Además, tengo la gran suerte de contar con una extraordinaria banda de músicos. Todo ello bajo la dirección musical de Luis Montesdeoca Naranjo, 16 músicos profesionales de reconocido prestigio y acompañado también por mis dos hijas, que han sido las que me han animado a dejarlo como memoria para el público y mi familia».

Un público al que Abelardo emociona lo mismo cuando canta una folía que una ranchera, y es que los espejos en los que siempre se ha mirado son Dacio Ferrera y Javier Solís. En México llegaron a hacerle una oferta de trabajo en una agrupación de mariachis después de haber cantado en lugares como la famosa Plaza Garibaldi, templo de la música mexicana.

Después de tantos años con la guitarra o el laúd a cuestas dice que se encuentra más pleno en las islas, «donde los vientos alisios me dan la vida», y siente un enorme regocijo cuando va a una casita solitaria, en el campo, porque una persona mayor, enferma, quiere que se sitúe en la cabecera de la cama para que le cante una isa, una folía o una ranchera.

De su padre aprendió los preliminares de los pisados con las cuerdas, y después de comprar su primera guitarra, «y de mucho trasnochar y beber ron», se unió a Los Teroreros, que fue su primera agrupación. Eran los tiempos de las antiguas parrandas de Gran Canaria, que han irrigado prácticamente todas las manifestaciones de la creatividad artística y cultural.

Abelardo recuerda que en su época «aprendíamos unos de otros. Los conservatorios eran los bares, donde mejor se parrandeaba y, la universidad, la calle. Así fui aprendiendo de los demás, de lo que siempre he presumido, oyendo cantar a uno y a otro, para sacar luego mi estilo propio y diferente. Esa ha sido mi verdadera escuela», dice.

Fundador de Los Faycanes, ha cantado con Los Sancochos, Los Granjeros, Los Gofiones, Los Sabandeños o, en un mano a mano memorable entre la música sinfónica y la canción popular canaria, con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, bajo la batuta del maestro Pedro Halffter, con Totoyo Millares y Manuel Estupiñán.

Domingo Rodríguez 'El Colorao' ha dicho sobre Abelardo García 'El Tormento' que canta con «un estilo canarión, de forma más pausada, como se cantaba antes, como lo hacía el legendario Juan Quintana Aguiar, conocido como 'El Claca', un estilo que, desgraciadamente, se ha perdido. Además de su enorme voz es un gran músico, toca la guitarra y laúd como nadie». Domingo Rodríguez no oculta su gran admiración por Abelardo como cantante y como persona.

Abelardo entiende la música como un sentir universal y a la vez singular, ya que el estilo es el que sale del corazón, cada persona siente de forma diferente, y lo expresa según ese sentimiento. «Cada generación va aportando su estilo. Antes se conservaba el estilo de Gran Canaria, con Pedro Lino o el Claca, aunque las variantes entre islas se van fusionando y evolucionando. Ese cantar lento lo ponemos en práctica 'El Colorao' y yo cuando nos reunimos, pero yo no tengo nada estudiado, es lo que sale del interior en cada momento».

Hablando del actual panorama de la música en Canarias dice que, desde hace un par de décadas, hay una generación muy bien preparada: «Es un buen momento para la música. Hay una generación extraordinaria de músicos, arreglistas y especialistas en sonido. Canarias tiene una música muy rica en esencia pero aquí no hay apoyos para todo ese talento. Mucha de esta gente, si quiere triunfar, se tiene que ir fuera».