Tito El Bambino y Ñengo Flow rinden homenaje a las raíces del reguetón con 'Flow Callejero' El tema, producido por DJ Nelson y Joelito Guanábana, forma parte del próximo disco de Tito El Bambino, 'La Gente del Patrón'

El reguetón vuelve a mirar a sus orígenes con el lanzamiento de Flow Callejero, una colaboración entre Tito El Bambino y Ñengo Flow que rinde tributo a las raíces del género, su cultura y los comienzos que marcaron sus trayectorias musicales.

El tema, disponible ya en todas las plataformas digitales, forma parte del próximo álbum de Tito El Bambino, titulado La Gente del Patrón, un proyecto con el que el artista puertorriqueño busca reconectar con la esencia del reguetón clásico.

La canción fue producida por DJ Nelson y Joelito Guanábana, dos de los nombres más reconocidos de la industria urbana, responsables de múltiples éxitos dentro del movimiento que nació en los barrios de Puerto Rico.

«Trabajar con Ñengo siempre es un honor. Compartimos la misma pasión por la música y la misma visión de mantener viva la esencia del reguetón», afirmó Tito El Bambino durante la presentación del sencillo.

Homenaje a la cultura urbana

Según explicó el artista en declaraciones recogidas por El Nuevo Día, Flow Callejero es un tema que rinde tributo a la cultura, la calle y las raíces del reguetón, reconociendo los inicios humildes del movimiento que más tarde conquistó los escenarios internacionales.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip oficial en el que aparecen reconocidas figuras del género urbano, entre ellas Brytiago, Farruko, Casper Mágico, DJ Luian, Nesty, Mambo Kingz y Juhn El All Star, todos ellos vinculados al desarrollo del reguetón en distintas etapas.

En la pieza audiovisual, los artistas celebran la unidad y el respeto a los pioneros, evocando la estética y el sonido característico de los primeros años del género.

El lanzamiento de Flow Callejero se enmarca dentro de una etapa en la que diversos intérpretes del reguetón están recuperando la sonoridad original que dio forma al movimiento.

Para Tito El Bambino, este regreso a la base representa una forma de honrar el camino recorrido y de recordar que, a pesar de la evolución del género, su esencia sigue intacta.

La colaboración con Ñengo Flow —referente del sonido de la calle y de la lírica más cruda del reguetón— refuerza esa intención de autenticidad, reuniendo a dos generaciones distintas que comparten un mismo compromiso con las raíces musicales.

Un proyecto con identidad

Con este lanzamiento, Tito El Bambino abre el camino a su nuevo disco, La Gente del Patrón, del que se esperan otras colaboraciones de alto perfil y una producción orientada a rescatar los valores fundacionales del reguetón.

El artista, que ha mantenido una presencia constante en la escena urbana desde principios de los 2000, busca con este proyecto reafirmar su lugar en la historia del género, recordando a su público que, más allá de las tendencias, el reguetón nació en la calle y sigue perteneciendo a ella.

