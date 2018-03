Texxcoco: «Me avergüenza que la igualdad sea aún un reto»

Yo no quiero tener hijos. No desearía este mundo para ellos; una sociedad corrompida y llena de zombies», dice Adriana Moscoso (Gran Canaria, 1997) con la contundencia radical asociada a su edad. «Me da vergüenza que la igualdad efectiva aún sea un reto. Tengo 20 años, desde el colegio me han enseñado lo que es la igualdad y no se ha aplicado. No sé donde está el problema. No sé si es que los dirigentes no dan credibilidad a los movimientos sociales. Al final es por la ignorancia, es algo arraigado en la cultura. Se escapa a mis manos y mi conocimiento, me da vergüenza y pena», dice al ser preguntada al respecto.

Ella ha sufrido recientemente la violencia machista en forma de insultos en las redes sociales y en Youtube tras lanzar su vídeo Velvet Love, donde mostraba su busto desnudo intentando naturalizar el cuerpo femenino. «Creo que va a ser imposible desexualizarlo. Soy nihilista. No va a haber mejoría, pero la gente se tiene que dar cuenta de lo ridículo que es. Nacemos desnudos. Luego nos crecen pelos y a las mujeres no salen pechos», cuenta Moscoso que aboga por educar a las futuras generaciones preservándolas de la doble moral de la cultura judeocristiana.

Toda esa ira contra un «sistema corrompido y asqueroso», que parece funcionar a base de hashtag inocuos y volubles, es la energía que alimenta su nuevo disco Disorder, titulado así en homenaje a Joy Division. «Habla de los trastornos mentales, del autorreconocimiento, de cómo vamos identificándonos con unas cosas u otras, de cómo tu cabeza va cambiando de las emociones, de la rabia y de intentar disipar la tristeza con ira», explica la cantante sobre este disco grabado nuevamente en directo. «Nuestra filosofía es esa. El disco tiene que tocarse con sangre y creemos que un grupo es bueno cuando puede hacer un directo niquelado», apostilla Moscoso, que entiende que este álbum tiene un sonido más ruidoso, crudo, oscuro y frío que sus anteriores trabajos, Blu (2016) y Psychonaut (2016). «Ahora somos un bloque de hormigón», comenta sobre la contundencia de Disorder, un trabajo grabado en los estudios Brazil de la mano de Javier Ortiz, al que Moscoso califica de «Steve Albini español».

No obstante, el disco oscila desde el garaje que raya en el noise a un indie lleno de armonía. «Eso es también lo que buscamos en Disorder, ese desorden final sale de las distintas emociones plasmadas en canciones diferentes», comenta la compositora y cantante que prefiere escribir las letras en inglés porque el español le intimida. «Tienes que ser un poeta para hacerlo bien. Hay que tener mucho nivel para el español. Es una lengua muy difícil, aunque seas nativo».