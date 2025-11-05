Tenerife, lista para acoger el único concierto de Morat en España en 2025 La banda de pop rock más influyente de la música latina ofrecerá el próximo 8 de noviembre una noche única a sus fans en el campo de fútbol de Adeje

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:13 Comenta Compartir

Morat, una de las bandas más influyentes de la música en español de las últimas décadas, ofrecerá su único concierto en España de 2025 el próximo 8 de noviembre en el Campo de Fútbol de Adeje en Tenerife.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señala que «el hecho que Morat haya elegido Tenerife para ofrecer su único concierto en España en 2025 es una excelente noticia que refuerza el posicionamiento de la isla como un destino capaz de atraer grandes eventos internacionales». Afonso subraya que «este tipo de iniciativas no solo enriquecen la agenda cultural y de ocio de Tenerife, sino que también generan un importante impacto económico en muchos sectores como la hostelería y la restauración».

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, «la actuación de Morat en Tenerife forma parte del compromiso de la isla por impulsar la cultura y dinamizar la oferta de ocio».

«Este tipo de conciertos ponen a Tenerife en el mapa cultural y musical y contribuyen a dinamizar la economía local a su vez que refuerzan la imagen de la isla como destino de grandes eventos», destaca Melwani.

Ampliar

Morat, un fenómeno global que comenzó como un proyecto de amigos en Bogotá, ha conquistado tanto a América como a Europa con su estilo único de pop rock. Su capacidad para llenar grandes recintos y dominar las listas de éxitos ha consolidado su lugar como una de las bandas más queridas de la música latina. Con discos como «Sobre El Amor y Sus Efectos Secundarios» y el multiplatino «Balas Perdidas», su último trabajo, «Ya es mañana», sigue sumando éxitos con canciones como «Cómo te atreves», «Yo contigo, tú conmigo» y «Besos en guerra». Tras su imponente paso por el Estadio Metropolitano de Madrid, Morat regresa a España en 2025 con una única fecha en Tenerife, prometiendo una experiencia inolvidable para sus fans.

Que Morat haya elegido Tenerife no es casualidad. La isla, conocida por su paisaje volcánico, su clima subtropical y sus paradisíacas playas, se presenta como el destino perfecto para disfrutar de un concierto único en un entorno incomparable.

El concierto promete ser uno de los grandes momentos del año, con un repertorio que incluirá canciones de su último álbum «Ya es mañana» y grandes éxitos como «Cómo te atreves», «Yo contigo, tú conmigo» y «Besos en guerra».

Últimas entradas

Con solo unos días para el evento, las entradas están a punto de agotarse, por lo que no hay tiempo que perder. Los fans de Morat pueden conseguir las suyas a través de Ticketmaster.

El concierto está organizado por Iglesias Entertainment y New Event, con la colaboración de Tenerife Despierta Emociones, Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Adeje, Fred Olsen, Archipiélago Renting, Niccolò's Light, Los 40 y Cajasiete.

El Hotel Bahía Duque, destacado colaborador del evento, forma parte esencial de esta cita exclusiva.