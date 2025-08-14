El Temudas pone a la venta las entradas para el concierto entre contenedores de la OFGC La velada será el 20 de septiembre, a las 22.00 horas en la terminal de contenedores de Boluda

Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria, Temudas, ha puesto a la venta este miércoles 13 de agosto las entradas para asistir al concierto que la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) ofrecerá el próximo sábado 20 de septiembre, a las 22.00 horas, en la Terminal de contenedores-Boluda Corporación Marítima del Muelle de La Luz.

Las localidades tienen un coste único de 15 euros que incluye el traslado en guagua y pueden adquirirse en las webs lpatemudasfest.com y lpacultura.com.

El ya tradicional concierto entre contenedores constituye una de las citas más espectaculares y de mayor arraigo en la programación del Festival, que nuevamente permitirá al público disfrutar de un espectáculo que ha hecho del Puerto su espacio natural. Hasta allí se trasladará un año más la OFGC que, bajo la batuta del maestro Karel Mark Chichon y acompañada del Coro Infantil de la OFGC y el cantaor Paco Candela, recorrerá un sugerente programa que tiene como inspiración la ópera 'Carmen' de Bizet, de cuyo estreno se cumplen 150 años.

El programa de 'En torno a Carmen', además de diversos fragmentos de la mítica ópera del compositor francés —entre los que no puede faltar su icónica 'Habanera'—, incluye piezas de Sarasate, Rodrigo, Falla, Artola, Franco Ribate, Obradors, Oñós, Quiroga, Pachón y Manuel Alejandro que conforman una amplia visión de las diferentes manifestaciones musicales de la identidad hispana filtrada a través de Andalucía y en la que tienen cabida desde los ritmos del pasodoble hasta los requiebros de la copla.

En el concierto también participan como solistas junto a Paco Candela tres canarios, la mezzosoprano Celia Jiménez, la violinista Katia Nuez y el guitarrista Luis Alejandro García.