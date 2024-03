Tarque y La Asociación del Riff abre el ciclo 'Eat to the Beat' el 5 de abril Said Muti será el telonero de la jornada inaugural de una iniciativa que también cuenta con los conciertos de The Next Movement y Electric Guitarlands

Los bocados musicales de 'Eat to the Beat' regresan en primavera a la Sala Miller, en el parque Santa Catalina. En el cartel de temporada se adelantan tres citas para la agenda: el viernes 5 de abril, con Said Muti como telonero, abrirá el programa uno de los fundadores de MClan, Carlos Tarque que pisará el escenario como Tarque & La Asociación del Riff; el sábado 20 de abril llegará el funk electrónico con alma de Groove de The Next Movement; y el sábado 4 de mayo lo hará uno de los mayores espectáculos de guitarra, Electric Guitarlands.

'Eat to the Beat', proyecto organizado por Salan Producciones en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha puesto las entradas a la venta a través de la plataforma entradascanarias.com, con enlace directo en lpacultura.com, a un precio de 25 euros. A las 20.30 horas del 5 de abril, Miller se rendirá ante el rock de uno de los nombres referentes y señeros del panorama español. Después de que Said Muti presente un adelanto de los temas de su próximo trabajo discográfico, llegará el directo de Carlos Tarque, nombre asociado a una trayectoria sólida y honesta. El vocalista de MClan, al retomar su carrera en solitario, se hace acompañar de La Asociación del Riff, integrada por músicos de incuestionable reputación entre los que destaca Carlos Raya, guitarra aliada del pasado y el presente, y referente dando réplica a nombres como Leiva. El percusionista Coki Giménez y el bajista Iván González, talentos que suman años de recorrido junto a importantes bandas españolas. El sábado 20 de abril, también a las 20.30 horas, será la segunda cita. En concreto, Miller recibirá al trío suizo de «funk explosivo» The Next Movement. El juego de su directo, según apuntan en la biografía del grupo, llega avalado por el desenfado y el humor. Liderado por J.J. Flueck, batería y cantante, The Next Movement se completa con P. Kaeser al bajo y sintetizador y Sam 'The Kung-Fu Man' a la guitarra. Y aún hay otro 'Eat to the Beat' confirmado, para el sábado 4 de mayo, también en Miller y también a las 20.30 horas. Electric Guitarlands, cuya propuesta se considera uno de los mayores 'shows' de guitarra que pueden contemplarse en la escena rock actual. Conformado por cuatro icónicos guitarristas del género, Rowan Robertson, Florian Ophahle, Nick Johnson y Angel Vivaldi, está será una aguerrida propuesta cultural para mayo. Esta tierra de guitarras la habitan intérpretes de distinto palo y de diferentes generaciones. Sin duda, se trata de un punto de encuentro en el que prevalece y se comparte el amor incondicional a la guitarra eléctrica.