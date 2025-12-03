SUM Festival se marcha de Las Palmas Gran Canaria Desde la organización comunican que abandonan la ciudad después de seis ediciones

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:45

Después de seis años de música, Gran Canaria SUM Festival se marcha de Las Palmas de Gran Canaria. Ante la imposibilidad de seguir en Infecar por el desarrollo de las ya conocidas obras en sus instalaciones, así como por «la falta de sensibilidad e interés institucional» para poder seguir en la capital grancanaria, denuncian desde la organización del evento.

Tras haberlo intentado en reitreradas ocasiones y no existiendo un sitio alternativo y con garantías en la ciudad, no «nos queda más remedio que movernos«, expresa el festival en un comunicado.

Falta por saber si el evento continuará en la propia isla o buscará cobijo en un nuevo desitno.

