Sulpher anuncian «un espectáculo poderoso» en el Teatro Metálico

El Teatro Víctor Jara de Vecindario alza de nuevo el telón para recibir una nueva edición del Teatro Metálico, el punto de encuentro para que los seguidores del metal y el rock se congreguen en el sureste de la isla durante dos jornadas de conciertos. Hoy es el turno de los suecos The Last Band, los barceloneses Daeria y los insulares Heather Brooke. Mañana pisará sus tablas la banda británica Sulpher, cabeza de un cartel que se completa con Durga y Foss.

Sulpher, banda integrada por Rob Holliday, Monti y Tim Muddiman, promete «un espectáculo poderoso en la isla».

El manido encaje de supergrupo cala en la descripción de esta banda, integrada por antiguos miembros de Marilyn Mason, Prodigy o The Jesus & Mary Chain. «Tocamos juntos en una banda británica llamada Curve y teníamos muchas influencias musicales similares, así que una vez que terminamos la gira con Curve, empezamos a hacer música juntos y continuamos a lo largo de los años, obviamente, estaba muy ocupado en las giras con Manson y The Prodigy, así que intentamos encajar en una grabación de nuestro propio material cada vez que pudimos, lo que es una de las razones por las que el segundo álbum ha tardado tanto en terminar», contesta a este diario Rob Holliday.

El guitarrista de Sulpher avisa de lo que le espera a los asistentes al concierto. «Estamos ansiosos por hacer este espectáculo ya que nunca hemos tocado en España. Sabemos que los fanáticos españoles del rock y el metal están locos, así que vengan y ayúdenos a hacer ruido».

Sulpher traerá hasta Vecindario No One Will Ever Know, su segundo disco de larga duración. Un trabajo en el que estarán muy presentes las guitarras, pero en el que hay mucho espacio para experimentar dentro de los límites de la tecnología. «Nos encanta la combinación de sintetizadores y sonidos electrónicos con tambores genéricos y guitarra, ya que nos encanta combinar todas las formas posibles que podamos. Es mucho más interesante de esa manera», dice Holliday.

El músico de Sulpher abre mucho la paleta de sus influencias. «Nos gustan y nos y han marcado muchos grupos de metal como Ministry, Nine Inch Nails o Fear Factory, pero también nos gustan mucho bandas como Deftones, Slayer o Depeche Mode», comentó.