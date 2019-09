«Subir al escenario siendo la hija de Pablo Milanés es todo un desafío»

La hija del celebrado cantautor, uno de los fundadores a finales de los sesenta de la denominada trova tradicional cubana junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola, se presenta con su banda de tres músicos para interpretar un repertorio en el que no faltarán algunas de las míticas canciones de su progenitor como Canción y Ámame como soy, así como otras incluidas en su primer disco y último trabajo editado, Amor, Edición Deluxe, en el que se acompaña de autores como Joaquín Sabina, Silvia Pérez Cruz, Pancho Céspedes, Chico Buarque o Julieta Venegas, entre otros.

«Será una noche de música cubana», señala Milanés, «en la que no faltarán sones y boleros, enjuagados con elementos jazzísticos. Desde muy pequeña en casa escuché a Coltrane, Chick Corea o Keith Jarret, entre otros grandes artistas universales y, más tarde, en el Conservatorio de Música de La Habana, se nos inculcó este género que ha influenciado tanto en mi carrera y con el que he mantenido un idilio hasta ahora. El halo del jazz y su espíritu de improvisación y libertad formal siempre ha estado presente en mi manera de entender la música», dice.

Subir al escenario y que el público la reconozca como la hija de Pablo Milanés supone para ella «una gran responsabilidad. Dedicarme a la música siendo hija de Pablo Milanés que es una figura tan importante dentro de la música cubana y mundial con una extensa obra que ha marcado tantas pautas, es un desafío que asumo con orgullo, aunque el público siempre me va a juzgar a partir del referente de mi padre. Eso me ayuda porque me auto exijo mucho porque no puedo defraudar a ese gran legado que el público aprecia y respeta», agrega la cantante cubana que lleva dos décadas subiéndose a los escenarios para que el respetable la conozca como Haydée Milanés y no como la hija de Pablo Milanés.

«La tradición nunca se debe de perder», añade. «Existen muchos valores en la música cubana que son patrimonio cultural y fuente inagotable para las generaciones de ahora. Eso no quiere decir que esté cerrada a las nuevas tendencias que surgen», comenta Milanés, que suele escuchar propuestas que le despierten la emoción. «La música siempre ha estado presente en mi vida. De cualquier manera iba a ser cantante», confiesa. Se declara admiradora de la obra de las catalanas Silvia Pérez Cruz y Carmen Paris.

«Me inspiro en experiencias personales a la hora de componer, aunque hace mucho tiempo que no lo hago. Ahora estoy cultivando la obra de grandes autores cubanos como Marta Valdés, Chucho Valdés u Omara Portuondo», añade la artista que, tras su concierto en Gran Canaria, ofrecerá próximos recitales en Málaga, Madrid, Santiago de Compostela, Ferrol y Barcelona.