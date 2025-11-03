Sting regresará a Canarias con su gira mundial y actuará en Gran Canaria en julio de 2026 El artista británico también actuará en Tenerife un día después

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:55 Comenta Compartir

Sting regresará el próximo año a Canarias con su gira mundial «STING 3.0», presentada por The Cherrytree Music Company y Live Nation. El artista, ganador de 17 premios Grammy, ofrecerá dos conciertos en el archipiélago: el 9 de julio en el Gran Canaria Arena y el 10 de julio en el Anexo Palmetum de Tenerife.

Acompañado por el virtuoso guitarrista y colaborador habitual Dominic Miller y el dinámico batería Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), Sting invita al público a disfrutar de una poderosa y minimalista actuación que revisita sus temas más emblemáticos —como «Englishman in New York», «Roxanne», «Fields of Gold» y «Every Breath You Take»— junto a joyas menos conocidas de su extenso repertorio.

Con un sonido crudo, directo y lleno de energía, Sting demuestra que sigue siendo una fuerza creativa imparable. Esta nueva etapa, inspirada en el formato ajustado del trío que protagoniza la gira, ha dado también origen a su nuevo sencillo «I Wrote Your Name (Upon My Heart)», mezclado por el ingeniero Robert Orton (ganador de cuatro premios Grammy), y al álbum en directo Sting 3.0 Live, grabado durante la gira mundial.

Disponible en formato digital, CD y vinilo de 180 gramos, el disco incluye diez grabaciones en directo de sus grandes éxitos, con una versión inédita de «Be Still My Beating Heart» y una nueva interpretación de «Fragile», el clásico de 1987 recientemente incluido en la miniserie de Netflix Adolescence.

Los conciertos en Canarias están organizados por Faltos de Ideas, en colaboración con New Event, y prometen ser dos de las experiencias musicales más memorables del verano. Las entradas podrán comprarse en entradas.com. La preventa será el 4 de noviembre y la venta general se abre un día después.