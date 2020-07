Stay Homas llega en 2021 a Gran Canaria y Tenerife

Esta gira les llevará a pisar los escenarios de las principales ciudades del territorio español, los de grandes capitales europeas como Londres, París, Bruselas o Milán, y los de países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y México.

Este tour incluye las paradas que más han votado sus seguidores y seguidoras y se dio a conocer ayer, el día del lanzamiento de la Mixtape titulada Desconfination, que incluye cinco temas también escogidos por su público en las redes sociales.

Estos tres jóvenes músicos han visto hecho realidad su sueño. Por casualidad decidieron empezar a compartir piso justo dos meses antes de la irrupción de la Covid-19. De sus primeros vermuts en la terraza –los populares «vermuteos»– y de las ganas de tocar para animarse nacieron las Confinations Songs, unas canciones caseras que plasmaban sus experiencias de confinamiento.

Stay Homas es un auténtico fenómeno. En tres meses han conseguido más de 419K followers en Instagram y más de 13 millones de reproducciones de sus canciones y 90K suscriptores en YouTube. Además, artistas como Michael Bublé, Rubén Blades o Sylvia Pérez Cruz les han mostrado su complicidad.

Desconfination recoge las cinco canciones más votadas por su público. Las han ido publicando semanalmente y incluyen: In The End; The Bright Side con Oques Grasses; Gotta Be Patient con Judit Neddermann; Estamos mal con El Kanka; y Volveré a empezar con Nil Moliner.