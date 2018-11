«Soy músico, no un modelo a seguir»

Este intérprete austríaco, que esta noche se estrena, en el Auditorio Alfredo Kraus junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), no quiere que se le etiquete como un ejemplo de superación para el resto de la sociedad. «Soy un músico, no un modelo a seguir. Mi situación no se puede comparar con la de otras personas. Cada uno tiene su situación y sus problemas. Para mí ha sido posible llegar a ser músico, que es lo que siempre he querido ser. No me invitan a tocar por mi situación física, sino porque toco al mismo nivel que las orquestas y los directores que las dirigen», asegura tras ensayar con la formación insular que hoy, a partir de las 20.00 horas, dirige Gérard Korsten.

Klieser llegó a la música y a la trompa cuando medía de alto lo mismo que el instrumento. «Tenía cuatro años y no sé por qué me atraía la música y en especial la trompa. Mi familia no es de tradición musical. Yo quería tocar música, no expresamente la trompa. Cuando fui a la escuela me dijeron que, por mis condiciones físicas, no era el instrumento más idóneo. Pero insistí con la trompa. Ni yo ni mis padres sabemos por qué, porque ellos no recuerdan que la hubiese escuchado ni en directo ni en grabaciones. Algo mágico me llevó hasta la trompa», apunta en inglés y entre risas.

Recuerda que al principio fue todo «diversión». «Fui un niño que se divertía tocando, como otros lo hacen jugando al fútbol. Pero poco a poco comenzó a tomar otro cariz. Los profesores se percataron de que tenía potencial y que había que desarrollarlo. Un profesor, cuando yo tenía 10 años, fue el que comenzó a encaminarme. Con 17, ya en la Universidad, entré en la Joven Orquesta de Alemania», recuerda.

Se convirtió en solista y no en un trompa estable en el seno de una orquesta de «casualidad». «No quería ser solista. No he planificado nada en mi vida, casi todo es fruto de la casualidad. Con 20 años grabé un disco de trompa y piano para Berlin Classic. Después logré el premio ECHO Klassik, toqué en la radio y en televisión y eso me dio la señal para desarrollar mi carrera como solista. Las grabaciones han marcado mi carrera. Ahora acabo de grabar los cuatro conciertos de Mozart para trompa, junto a la Camerata de Salzburgo», explica el músico centroeuropeo.

Esta noche, durante su estreno con la OFGC, aborda el Concierto para trompa nº 2 en Mi bemol mayor K417 y el nº3 en Mi bemol mayor K447, ambos del genio nacido en 1756 en Salzburgo.

«Existe un amplio repertorio para trompa solista, aunque no se ha divulgado mucho. Además de los cuatro conciertos de Mozart también hay de Beethoven, Weber, Schumann, Richard Strauss y Haydn, entre otros», comenta en un camerino del Auditorio Alfredo Kraus.

La trompa le fascina especialmente porque, apunta, permite al intérprete generar «una amplia variedad de colores con su sonido». «Esto nos permite generar distintas emociones con el sonido. No es un instrumento especialmente virtuoso, como sí lo son el violín, el piano o la trompeta, aunque también puede serlo. La trompa es más emocional, permite matizar sonidos y colores», defiende.

Reconoce tras ensayar las dos piezas mozartianas sobre el escenario del auditorio de la playa de Las Canteras que la OFGC le ha «sorprendido gratamente». «He tocado con muchas orquestas y en muchos lugares del mundo. Mozart es muy difícil de tocar, requiere un estilo muy concreto y especial y esta orquesta es capaz de lograrlo. He tocado estos conciertos en Asia en varias ocasiones y técnicamente son muy buenos... pero no son capaces de generar el estilo que Mozart requiere y que la OFGC sí que logra», apunta con entusiasmo.

El concierto de abono de hoy se completa con la Sinfonía nº 38 Praga, también de Mozart.