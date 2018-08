Si no se potencia la subordinación no hay lugar para que sea latente. «Soy mujer y soy Dj» es un titular incluyente, de los que agradan y de los que conforman una realidad, claro que para que esa verdad se materialice tiene que haber un talento natural, pues no todo se soluciona recriminando a la sociedad más igualdad. En el oficio de Dj (discjockey o pinchadiscos) también hay que demostrar trabajo, esfuerzo y talento natural.