«Soy Gémenis puro, por lo que no soporto la rutina»

— ¿Cómo ha llegado usted a estos conciertos con la Gran Canaria Big Band en el teatro Cuyás?

— El pianista cubano residente en Madrid Pepe Rivero me había hablado de la calidad de esta orquesta canaria y de su interés en tenerme como artista invitado. Por otra parte yo, cada vez que tengo ganas de divertirme y perder un poco de dinero, organizo un Big Band en Nueva York, así que si son otros los que ponen la orquesta –y la pasta–, pues tanto mejor. Además, me encanta ir a las Canarias y ya hace bastante tiempo que no paso por allí, y ya mi vieja amiga Dania Dévora me escribió para decirme que nos espera a Brenda y a mí con unas papitas arrugadas.

— ¿Qué se encontrará el público que acuda a estos conciertos?

— La música de jazz tiene siempre un lado impredecible, ya que gran parte del género está ocupado por la improvisación. Pero aparte de dicho factor, este concierto será –como casi siempre en mis actuaciones– un lindo paseo por los aires de toda América en alas del jazz. Elementos de Brasil, Cuba, Venezuela y el tango porteño tendrán su espacio, ya que la contribución de tantos compositores al sur del río Bravo ha sido decisiva en la historia de esta forma musical.

— Imagino que usted habrá escuchado grabaciones y directos de la Gran Canaria Big Band, ¿qué destacaría de esta formación?

— Pues el amor y la dedicación de cada uno de sus músicos al género, que es un punto en común que nos une.

— ¿Qué le motiva a aceptar proyectos de esta envergadura a estas alturas de su carrera?

— «Trabaja en lo que te gusta y no trabajarás ni un día en tu vida», reza el viejo adagio. Como buen Geminis, me aburre la rutina. Es como cenar lo mismo cada noche, por muy buena que sea la comida. En la variedad está el gusto, y tanto disfruto escribir una pieza de cámara o un arreglo de jazz como organizar un concierto sinfónico o de música brasileira (que es uno de mis grandes amores).

— ¿En qué momento de forma física y musical se encuentra?

— No puedo pedir más. Hago lo que me gusta, con quienes me gusta. El teléfono suena (hasta ahora) y entre viajar, componer, tocar y jugar con mi gato Miguelito y mis coches de época no la paso del todo mal que digamos. Tengo y amo a Brenda, una mujer que me soporta, tiene una maravillosa voz de soprano y a veces hacemos proyectos juntos. Lleva muy bien la oficina desde casa y viaja conmigo por el mundo.

— ¿Qué habría sido de usted si no hubiese caído en sus manos un pequeño saxofón de plástico cuando era un niño de apenas cinco años?

— Me parece que de alguna otra forma hubiera encontrado el camino del arte. Era mi destino inevitable.

— ¿Qué recuerdos guarda del nacimiento de la Orquesta Cubana de Música Moderna, junto a Chucho Valdés?

— Fue como el madero flotando que encuentra el náufrago en el mar de prohibiciones que nos rodeaban en aquellos años sesenta, donde el jazz era considerado –como en la Rusia stalinista y la China de Mao– música imperialista.

— ¿Siempre tuvo claro que la música y sus estilos no son compartimentos estancos, que no hay fronteras y que el presente y el futuro es la fusión y la mezcla?

— Me recuerda un poema de Nicolás Guillen, que decía que la pureza es pura mierda. No hay nada más deliciosamente impuro que el jazz, que nace en un país multinacional, policultural y multiracial como los Estados Unidos, para pronto regarse por todo el mundo, listo para ser polinizado por cuanto ingrediente que lo enriquezca.

— ¿Le gusta que le identifiquen como un intérprete de jazz? ¿Qué tiene el jazz para lograr atrapar a tantos fieles, tanto entre los músicos como entre los espectadores?

—Soy conocido principalmente como jazzista, aunque hago desde niño distintos géneros musicales. Hace un par de semanas –por ejemplo– me fuí a Toronto con el Harlem String Quartet a tocar el quinteto para clarinet y cuerdas de Karl Maria von Weber junto a obras mías y otras de Debussy y Bolton. Teatro lleno y público muy variado y feliz. Hay solo dos tipos de música– decía Ellington– buena y de la otra.

— ¿Se planteó en algún momento de su carrera, en los inicios, formar parte de una orquesta de música clásica o ser un solista clásico?

— Ya hice todo eso, pero como dije antes, Geminis puro (y valga la redundancia) no soporto hacer lo mismo todos los días.

— Para los jóvenes aprendices, ¿qué tiene que tener un clarinetista y un saxofonista para diferenciarse y construir una carrera profesional?

— Talento y sobre todo dedicación y disciplina en el estudio diario. La competencia es brava, pero si tienes esos dos factores, yo diría que vale la pena.

— ¿Qué recuerdos guarda del proyecto Historia del Soldado?

— Dania Dévora es una amiga querida y muy emprendedora productora, que trajo a Canarias aquel maravilloso proyecto del Soldado de Stravinsky, impulsado por el madrileño Jose Luis Rupérez que nos valió un Latin Grammy, en el mismo año que recibimos otro por Brasilian Dreams con el maravilloso New York Voices. Aquella fue una aventura inolvidable, con Nacha Guevara, Javier Gurruchaga y un grupo de siete músicos clásicos extraordinarios que entre Dania y Rupérez pusieron en el escenario con clase y éxito.

— ¿Qué nos puede decir de la situación actual de su Cuba natal? ¿Es optimista con los últimos pasos políticos tras el fallecimiento de Fidel Castro?

— Hacer «pasos políticos» con los mismos atorrantes en el poder es como ponerse ropa limpia sin bañarse, o darse una ducha y ponerse la misma ropa sucia. Y tristemente, los gobernantes, empresarios y turistas españoles han jugado un muy lamentable papel en legitimizar una dictadura de seis décadas. Y esta no es solo mi opinión, si no la pura verdad (y en este caso la pureza es pura de verdad).