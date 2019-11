«Somos una vía de escape de la realidad»

Se trata de la tercera ocasión que recalan en Gran Canaria. La última fue durante la primera entrega del Sum Festival, en 2018. «Lo pasamos muy bien durante aquel concierto. Vamos con muchas ganas, porque considerados que el Womad tiene una filosofía parecida a la nuestra como grupo. Absorbemos muchos ritmos y estilos y los pasamos por nuestra batidora, para después crear un producto personal. Damos cabida a muchísimas propuestas distintas y a estilos muy reconocibles», argumenta.

El grupo llega con su último álbum, titulado Ultraligero, bajo el brazo, compuesto por once de los temas más significativos de su trayectoria. «El hilo conductor es la música de baile, con influencias de América Latina, de África, del hip hop americano y de la música española. Invitamos al disfrute. En el estudio de grabación trabajamos de una manera, pero somos una banda de rock and roll. Vamos a lo mínimo, a que la gente disfrute. No hay que intelectualizarlo todo. Vamos a la semilla del rock, que es pasarlo bien, sobre el escenario y conseguir que el público también lo haga», subraya.

El líder de la banda reconoce que el proceso creativo no se circunscribe a un momento concreto, sino que es la suma de distintos. «No nos juntamos un mes para componer, sino que por el camino vamos creando y desechando cosas. Nacen muchas letras sin ritmo. Algunas se van quedando por selección natural y seleccionamos lo que consideramos mejor. Para nosotros es importante conocer gente, para conocer sus respectivas formas de hacer las cosas», asegura.

Esta formación, que se completa con Adrián Díaz Bóveda, alias Jarri, Anxo Rodríguez Ferreira y Xavi G. Pereiro, considera fundamental el directo. «Los conciertos son algo emocional, por lo que depende de cómo estés de animado y cansado. Llegamos en las mejores condiciones. Sabemos lo que queremos... que la gente baile y que haya juerga. Unos días, que son pocos, salen más tranquilos. De todas formas somos cuatro colegas de toda la vida y es raro vernos de bajón», confiesa entre risas.

Carlos Pereiro reconoce que una de sus pasiones es «coleccionar vinilos». «Para que me siga apeteciendo la música, necesito absorber lo que se ha hecho en otros sitios y en otras épocas. También tengo un ojo puesto en lo contemporáneo. Escucho mucho en plataformas digitales, pero lo que me gusta, me lo compro en vinilo. Es un mercado que experimenta un cierto repunte», asegura.

Vio en televisión el pasado lunes el debate entre los candidatos a la presidencia del Gobierno. Preguntado sobre qué canción les pondría, no duda en responder que su canción Obsesionada, «porque como cantamos en el tema, están obsesionados con la unidad de España. Utilizan la situación de Cataluña como un arma arrojadiza. Estuvimos hace poco tocando ante 1.300 personas en la Sala Apolo de Barcelona y solo recibimos cosas buenas. Las personas están por delante de los mensajes», dice a la vez que lamenta que la cultura no se abordara durante el debate.