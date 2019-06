«Solo el sexo, a veces, se parece a estar sobre un escenario»

Esta formación, cuyos temas son parte de la memoria musical de varias generaciones de españoles, integra el cartel del festival Bikini Pop, junto a Celtas Cortos, Jaime Urrutia y la banda de tributo Rock and Ríos Band. Los conciertos se desarrollarán en el recinto ferial (Infecar) de la capital grancanaria.

Casaña apunta que sigue sobre los escenarios porque «no hay nada más estimulante y divertido en mi vida que estar encima de un escenario». «El sexo, a veces, es lo más parecido», añade el cantante.

Cuestionado sobre cuál considera que es el mejor momento de Seguridad Social, su respuesta aleja cualquier tipo de nostalgia. «En la que estamos actualmente, aunque añoro la futura. Del pasado no echo de menos nada, porque todo ha sido una plataforma para llegar a donde estoy», dice.

Los cambios que ha experimentado la industria musical nacional e internacional no deben ser un problema, según afirma, para tomar la decisión de entrar en este mundillo. «Siempre es un buen momento... para ser cantante, compositor o escritor. Debe de ser algo vocacional, que te sirva para luchar contra ti mismo y vencer. Cuanto más complicada está la cosa, más provecho se puede sacar», subraya.

No cree tampoco en fórmulas mágicas a la hora de componer una buena canción de pop rock. «Da igual el género, lo importante son las canciones en sí mismas. Deben provocar algún tipo de catarsis o, incluso, una epifanía», señala.

Profundiza en el proceso creativo. «No tengo una fórmula fija. A veces, sale de un poema que he escrito y luego le pongo música. Otras veces, me dicta un sueño una canción. A veces, sale letra y música, con la guitarra, a la vez. También han nacido de un sentimiento poderoso que me obliga a escribir o de alguna emoción intensa. Lo que es definitivo es que lo hago por absoluta necesidad. Y la canción es la que me busca a mí», reconoce.

Sobre el disco La encrucijada, que se comercializa con el cómic de Paco Roca, dice que se trata de «una mirada histórica de la música popular que nos interesa, recordando sin nostalgia más de 30 años de carrera y democracia. En el fondo, es una historia de cómo surge una amistad», apunta.