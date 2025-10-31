Dionisio Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 23:09 Comenta Compartir

Estoy seguro que mis escasos pero avezados lectores han identificado en el titular la inmortal obra de Beethoven, aún sin tener especiales conocimientos de música. La extraordinaria 'Quinta Sinfonía' del genio de Bonn, con su apasionada historia y su potente comienzo universalmente conocido, se ha convertido en paradigma de la música mal llamada clásica, ya que el clasicismo (Haydn, Mozart y contemporáneos) ocupa solo un periodo en su historia universal.

La proliferación de 'Quintas' de Beethoven, así como de Tchaikovsky, Prokofiev, Shostakovitch y Malher, en las orquestas y festivales canarios y nacionales podrían causar sonrojo a los programadores, que ven en estas piezas, sin duda maestras, un filón para completar sus programaciones y satisfacer a públicos poco exigentes. No sabemos si las giras internacionales cerradas para festivales, o la propia percepción de los programadores son los responsables de esta sobreexposición de algunas partituras y conciertos instrumentales, y tampoco se aprecia mucha coordinación y comunicación entre ellos. El público de la isla merece, con sus llenos y apoyos evidentes, evitar cierto neocolonialismo musical; estamos en África, sí, pero tenemos la Sociedad Filarmónica en activo más antigua de España, cuyos socios, trascendiendo los 180 años de historia acudieron con fervor a esta nueva temporada de conciertos en colaboración con la OFGC. Agradeceríamos una moratoria de lo más trillado del repertorio, salvo en versiones de referencia, en pos de unos programas más variados y que aporten valor y novedad a nuestra vida musical; parte del gran repertorio europeo y americano de la segunda mitad del siglo XX y del XXI no ha sido abordado por la orquesta. Toca apostar, al menos, por directores capaces de ofrecer otras magníficas obras injustificadamente en el olvido por estos lares.

Ya centrados en el concierto, que por primera vez ofrece esta temporada en dos sesiones la OFGC, jueves y viernes, en cinco de sus propuestas programáticas de las que cuatro dirige el titular. El director asociado y apreciado Trevor Pinock se presentó de nuevo en la temporada grancanaria, tras su monumental concierto con las tres últimas sinfonías de Mozart y un más irregular resultado con música romántica, con este programa de obras de lo más trillado del repertorio. Esperábamos de él algo más interesante y novedoso, pero asistimos a su propuesta expectantes y deseosos de pasar una velada musical memorable con sus versiones.

En el concierto de Chopin, segundo en la lista del autor pero primero en su concepción, la solista argentina Ingrid Fliter y el maestro Pinnock se conjuraron para ofrecernos una versión muy rigurosa de la partitura, más cercana al 'pianismo' de Schumann que de las apasionadas versiones que este cronista ha compartido con solistas como Joaquín Soriano, Ivo Pogorelich, Martha Argerich o Lang-Lang.

Todo trascurrió con premeditada tranquilidad y Pinnock se apuntó a ello a pesar de lo que supone para obra tan estelar, desgranarla desde un punto de vista a veces casi neoclásico. La introducción orquestal, 'Maestoso', resultó plana y convencional, el segundo tema delicado y pastoril de las maderas introdujo una diáfana lectura pianística sin concesiones y muy aseada, para dar lugar al segundo 'tutti' orquestal con un timbal excesivo. Bello diálogo con el fagot y mejor equilibrio y cooperación pianista/orquesta en el último episodio donde trompa y 'pizzicati' de la cuerda dan paso a un final vigoroso que conmovió a parte del público, que aplaudió al final del movimiento.

En el segundo, 'Larghetto', y tras una introducción muy correcta de cuerdas y maderas, se explayó con sensibilidad y verdad la solista en una romanza sin palabras de extremada limpieza en los adornos. Abordó el recitativo central, 'appasionat'o marca la partitura, en esta ocasión con pasión muy comedida aunque siempre clara y bien articulada la virtuosa tarea pianística del episodio, bien conducido el sutil acompañamiento por Pinnock, pero que restó contraste al movimiento antes de retomar el tema inicial con precioso diálogo con el fagot. El último movimiento, 'Allegro vivace', lo introdujo la pianista con un 'tempo' bastante moderado, aunque cumpliendo el mandato del autor, 'semplice e graziosamente', y muy atento Pinnock para trasladarlo a las intervenciones de la orquesta. Alentó el director unas variaciones muy bonitas en las maderas y propició el fraseo, de nuevo muy pulcro, de la solista hasta el final de la obra. En el episodio central, 'scherzando', echamos de menos algo de vitalidad y contraste y hasta de humor, como señala la partitura, y una mayor presencia de las intervenciones 'col legno' de las cuerdas, que le dan carácter al episodio y al acompañamiento. En definitiva, escuchamos una versión pianística muy personal aunque coherente del concierto, a la que se adhirió Pinnock con entusiasmo. Muchos aplausos rubricaron la actuación de la solista, que ofreció como bis más Chopin.

Tras el descanso nos preparamos para escuchar lo que Pinnock quería decirnos de Beethoven, con una plantilla de cuerdas comedida y con tan solo cuatro contrabajos. El famoso y siempre delicado inicio que da título a esta crónica, sonó titubeante y no del todo conseguido, aún en la reexposición. Adoleció todo el movimiento la falta de un pulso firme, tuvo un desarrollo incierto, y pasó sin pena ni gloria y con continuos desajustes. El segundo, 'Andante con moto', fue bien entendido por Pinnock, con unos 'tempi' fluidos, ligeros y flexibles, bello y compacto sonido de violas y violonchelos y con emocionantes momentos en las variaciones de las cuerdas y las maderas aunque faltó continuidad en los momentos finales del movimiento.

En el tercero comenzó sutilmente la introducción, muy ostentosa la intromisión recurrente de las trompas, y claridad y definición en violonchelos y los contados contrabajos que inician el tema fugado, bien secundados por las otras secciones de cuerda, aunque no funcionó igual cuando se introdujeron los vientos. En el episodio de los 'pizzicati' de la cuerda con las maderas hubo desencuentros y apenas se apreciaron las notas con mordentes de violines primeros y violas. La siempre delicada y sutil transición al último movimiento funcionó a medias. Ya iniciado el febril último movimiento, con la orquesta muy entregada y con voluntad de hacernos felices a los oyentes, hubo brillantez aunque ninguna sorpresa estilística, con Pinnock muy pendiente de la partitura e incapaz de conseguir que metales y percusión tapasen los contrapuntos del resto. Faltó pomposidad y se compensó con velocidad y cierta estridencia. Maestro y orquesta recogieron los aplausos de la abundante concurrencia que acudió al Auditorio capitalino.

