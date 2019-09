Siniestro Total y La M.O.D.A. cierran las noches del Cero

Sus actuaciones comenzarán a las doce y media de la noche y, antes que los gallegos y los burgaleses, otras tres bandas subirán cada día al escenario del anexo de la plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria: Ant Cosmos, Mourn y Morgan, el día 11; y Château Rouge, The Taxman y Carolina Durante, el 12 de octubre. El 13, a partir de las 12.00 horas, tocarán gratis: Petit Pop, The Little y Kids Rock History.

Viernes 11 de octubre: Ant Cosmos (20:30 horas) + Mourn (21:30 horas) + Morgan (22:45 horas) + Siniestro Total (00:30 horas).

Sábado 12 de octubre: Château Rouge (20:30 horas) + The Taxman (21:30 horas) + Carolina Durante (22:45 horas) + La M.O.D.A (00:30 horas).

Domingo 13 de octubre: Petit Pop (12:30 horas) + Los Little (14:30 horas) + Kids Rock History (16:30 horas).

El abono para el festival (con pase para los ocho conciertos del viernes 11 y del sábado 12) tiene un precio único de 20 € y la entrada diaria, de 15 €. En ambos casos, disponibles en entrees.es.