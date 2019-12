«Si lo descuidas, el piano se pone celoso»

«El piano es un instrumento tremendamente físico, que obliga a una serie de horas diarias de mecánica. Si no lo haces, si lo descuidas, se queja, se pone celoso y suena mal», asegura el virtuoso intérprete isleño que abordó en su reciente regreso a la capital grancanaria el Concierto para piano nº 1 en Mi menor, del polaco Frederick Chopin.

Cuando se le cuestiona sobre si ha alcanzado la madurez artística, responde que no sabe «lo que significa» ese estado. «Un músico la alcanza cuando se va de este mundo. Estás todo el rato desarrollando tu manera de ver la música. Entrenándote cada día para intentar mejorar, para suplir las carencias... Es una carrera en la que hay pocas satisfacciones, pero cuando llegan, son muy grandes. Hay que estar constantemente encima. No conozco otra manera. Ojalá que existiera una pildorita que si te la tomara, sobre la marcha tocase de maravilla», comenta entre risas. En este sentido, recuerda que un mito como Rubinstein reconoció que «alcanzó la madurez cuando ya tenía 70 años».

Iván Martín entiende que el nivel de exigencia «siempre va in crescendo». «Cuando retomo una obra que, por ejemplo, llevo dos años sin tocar, me digo: Si no sé nada de esto... creía que sabía algo la última vez y ahora investigo mil veces más. Es la cara y la cruz de esta profesión. Pero lo llevo con ilusión y humildad», recalca.

La experiencia es un grado. También en su caso. «A nivel musical, tengo unos años y manejo un repertorio relativamente grande. No siempre toco piezas nuevas. En ocasiones, no tengo que investigar y estudiar tanto previamente. Los conciertos de Beethoven y las sonatas de Mozart, por ejemplo, las he hecho mucho. No es lo mismo tocar una pieza por primera vez que mantenerla», confiesa.

Entre las obras que tiene previsto incorporar a su repertorio, se encuentran las cuatro Baladas para piano de Chopin, uno de esos compositores que, desde su punto de vista, «nunca estás a su altura, por lo que solo puedes intentarlo».

«Estarán en mi próxima grabación. Son extraordinarias. Se trata de un abanico de su vida, casi un testamento musical. Nunca las había incorporado, solo alguna de ellas, pero no como ahora, como un bloque. Requiere un gran trabajo de concentración y para interpretarlas es necesario haber vivido ciertas cosas. Ofrecen un caleidoscopio de emociones y colores pianísticos, tanto al oyente como al intéprete. También quiero retomar conciertos que siempre quedan pendientes, como los de Brahms y Chaikovski. Incorporo ahora piezas que obligan a tener unas canas blancas. Eso me permite tener una perspectiva que no tenía con 20 años. Los conciertos de Brahms los conozco perfectamente, pero no me había atrevido antes por el gran respeto que le tengo a tocarlos junto a una orquesta», confiesa.

En la primavera de 2018, Iván Martín asumió la responsabilidad de ser director titular de la Orquesta Sinfónica de Burgos, una tarea que, apunta, le está aportando muchas satisfacciones y «enriqueciendo» su vertiente como pianista.

«Me va muy bien. La temporada pasada hicimos muy buenos conciertos y hace unas semanas empezamos con la actual. Hemos seguido con la política de invitar a muy buenos directores. Estamos creciendo en el número de abonados y el compromiso es aumentar la calidad de la orquesta, de la programación y de los instrumentistas», explica Iván Martín.

Entiende su salto a la dirección como algo natural. «Todos los músicos llevamos un director dentro. De alguna u otra forma. Lo que pasa es que algunos deciden desarrollar esa faceta y tienen oportunidad para hacerlo, y otros no tienen esa necesidad de expresión, más allá del propio instrumento que tocan. Cada vez me llegan más proyectos para la dirección. Además, cuando vuelvo al piano, lo veo todo desde otro prisma», apunta.

Su compromiso con esta orquesta castellano-leonesa deja claro que él no hace más «de un 40% de la temporada». «Es una de las condiciones que puse para aceptar. La otra condición es que los directores invitados no fueran de mi personal, sino que fueran mucho mejores. Si se trata de un concierto que puedo dirigir yo, ¿para qué invitar a alguien? El año pasado vino Ros Marbá y este año, por ejemplo, lo hará Víctor Pablo Pérez. Aprovecho las amistades que tengo para asaltarles. Además, se quedan encantados cuando van a Burgos, porque el ambiente que hay en la orquesta es excepcional. La gente acude con ganas de hacerlo bien y de mejorar en cada sesión. Eso se transmite en los conciertos. Si existe un 50% de rigor y otro 50% de entusiasmo, las cosas salen muy bien», explica.

Para compaginar esta labor con su carrera pianística, asegura que antes de cada ensayo con la orquesta burgalesa ya ha estado antes ensayando varias horas al piano. «Cuando acabamos los conciertos, soy el último que se va, porque me quedo más horas trabajando. No hago nada excepcional. El ciclista Perico Delgado decía que cuando estaba de vacaciones hacía 30 kilómetros diarios», afirma entre risas.