Pet Shop Boys reúne a más de 3.000 personas en el Puerto de la Cruz

Había muchísima expectación entre un público maduro que ya desde la entrada vislumbraba lo que más tarde sería una de las noches que dejarán una increíble huella en todas aquellas personas que veían al grupo de su juventud por primera vez sobre el escenario.

El espectáculo de luces y visuales así como tener a pocos metros a Neil Tennant y Chris Lowe acompañaron magistralmente a los clásicos universalmente conocidos como `Go West´, `Always on my mind´, `New York City Boy´ o `Domino Dancing´.

En esta ocasión la banda británica permitió grabar y hacer fotos a `Dreamland´, `Heart´ e `It´s Alright´ y fue en estos momentos cuando el público se entregó por completo con los magistrales visuales que anoche dejaron boquiabierto a más de un experimentado seguidor.

DreamWorld, que es como el dúo londinense bautizó su gira, venía del BBK en el País Vasco y se les notaba que querían mimar también al público de la isla, incluso se arrancaron con pequeñas frases en español las cuáles deleitaron, aún más si cabe, a ese mar de incondicionales que tuvieron un flashback a sus veinte en muchos momentos del concierto.

Fue el caso de Olga, una lagunera que veía por primera vez a Tennant y Lowe en directo y de los que siempre ha sido una fan de las de comprar todos los discos, «cuando esto todavía se estilaba», comentaba entre tema y tema durante el concierto.

Jose, teguestero de nacimiento y donde también reside, no quiso perderse tampoco el espectáculo audiovisual que la pareja británica tenía preparado y quedó maravillado con la voz, perfectamente identificable de Neil Tennant y que según afirmó «igual que toda la vida» y sobre todo con el espectáculo de las pantallas «simplemente increíble» remató.

Este fue el primero de los dos conciertos más esperados de este verano en Canarias. El siguiente, este sábado 16 de julio, la banda británica estará de nuevo sobre el escenario, esta vez en el Gran Canaria Arena que podrán disfrutar como ya lo hicieron los más de 3.000 asistentes.

Para aquellas personas rezagadas que todavía no hayan adquirido su entrada pueden hacerlo en www.newevent.es y www.entradas.com

Patrocinan el evento el Gobierno de Canarias, Canarias avanza con Europa dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Turismo de Islas Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Las Palmas de Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Archipiélago Renting, entradas.com, +LED, Distergen, I Love the World, Fauca, Zonas Comerciales Abiertas, Canarias Viva e Isla de Canarias.

Más noticias Pet Shop Boys presenta este jueves su 'Dreamworld' en Tenerife y el sábado en el Gran Canaria Arena