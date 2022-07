Pet Shop Boys presenta este jueves su 'Dreamworld' en Tenerife y el sábado en el Gran Canaria Arena

Dos de los conciertos más esperados de este verano en Canarias son los que la legendaria banda británica Pet Shop Boys dará dentro de su gira 'Dreamworld'. El grupo se estrena esta noche en el estadio El Peñón en el Puerto de la Cruz y repite el sábado, 16 de julio, en el Gran Canaria Arena, a partir de las 21.30 horas.

La legendaria formación de música pop electrónica lleva 30 años ocupando los primeros puestos de las listas internacionales y más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, además de cosechar cientos de miles de escuchas en plataformas como Spotify.

Esta gira por Canarias se prevé espectacular, no solo por los clásicos que el dúo londinense tiene previsto ofrecer a sus fans canarios como 'Go West', 'It's a si', sino también por la puesta en escena que ya ha dejado un excelente sabor de boca en sus conciertos recientes en la gira que están ofreciendo por España.

Neil Tennant y Chris Lowe es una pareja musical que como escritores, productores y remezcladores han colaborado en sus más de 30 años de historia con artistas como Dusty Springfield, Lady Gaga, Liza Minnelli, Madonna, David Bowie, Yoko Ono, The Killers and Girls Aloud. Además de haber escrito el musical del West End de Londres, 'Closer to Heaven'.

Las entradas se pueden adquirir en: www.newevent.es y www.entradas.com.