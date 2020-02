Semana clave para el caso Charles Dutoit

Hoy se incorpora a los ensayos de la formación insular su director artístico y titular, Karel Mark Chichon, que aseguró la pasada semana en declaraciones a este periódico que no comparte la decisión tomada por parte de la comisión ejecutiva de la OFGC, que optó por cancelar la presencia del director suizo en el atril del concierto de abono previsto para el próximo 13 de marzo, así como tampoco que sea dirigido por una mujer y que si el repertorio elegido para el mismo requiere de un solista, sea también de sexo femenino.

Estas decisiones las tomó el pasado 16 de enero la comisión ejecutiva, que preside Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y presidenta del Patronato de la Fundación OFGC. Como vocales de esa comisión figuran los también consejeros insulares Sara Ramírez Mesa y Miguel Ángel Pérez del Pino.

Karel Mark Chichon comienza en la mañana de hoy con los ensayos para el concierto del próximo viernes, dentro de la temporada de abono, en el Auditorio Alfredo Kraus, a partir de las 20.00 horas.

Bajo su batuta, la OFGC tocará las Sinfonía nº 2 y nº4, de Beethoven, y las Variaciones Rococó, de Chaikovski, en una transcripción para viola, con Maxim Rysanov como solista.

Hasta la pasada semana estuvo en Nueva York, donde ha dirigido desde comienzos de enero La Traviata, de Verdi, en el Metropolitan Opera House.

Hoy también, según las fuentes consultadas por este periódico, Chichon tiene previsto reunirse con Guacimara Medina para abordar el caso Charles Dutoit, que desde que lo adelantó este periódico, el pasado 1 de febrero, ha desatado un cisma entre el máximo responsable artístico de la OFGC y la consejera socialista y presidenta del Patronato y la comisión ejecutiva.

«Como presidenta de la Fundación OFGC y de la comisión ejecutiva puedo cancelar proyectos», aseguró a este periódico Medina sobre este caso.

Karel Mark Chichon, por su parte, lamentó que no se le haya consultado sobre esta decisión, ya que, subrayó, «esto supone un incumplimiento de sus obligaciones con la dirección artística, pues, cuando acordamos mi incorporación a la OFGC, se comprometieron, contractualmente, a que en estos asuntos teníamos que participar y decidir juntos».

Hasta el pasado 5 de febrero, el agente de Charles Dutoit, el lituano Gintautas Kevisas no recibió la notificación oficial de la OFGC de que se cancelaba la presencia de su representado en el concierto del 13 de marzo. «Entendemos que los contratos pueden ser cancelados cuando hay cuestiones que lo justifiquen, pero se necesita una explicación para esto. Nosotros hemos afrontado gastos: nos dijeron que asumiéramos los gastos de desplazamiento y alojamiento. Pero no solo esto lo tendrán que pagar, deberían compensar por las pérdidas económicas que han causado a Charles Dutoit. No queremos dinero, queremos dar el concierto y cumplir con el contrato que firmamos», dijo tras lo que dejó abierta la puerta a que en breve tome medidas legales contra la decisión de la comisión ejecutiva de la OFGC.

Conviene recordar que Charles Dutoit fue acusado, en 2018, por mujeres de las orquestas de Montreal, Nacional Francesa, Boston y la Royal Philharmonic de Londres de cometer presuntos abusos sexuales contra ellas. Por estas acusaciones llegó a un acuerdo para abandonar la formación londinense y fueron cancelados varios de los compromisos que tenía adquiridos con otras orquestas.

El contrato entre la OFGC y Charles Dutoit se firmó a finales de noviembre de 2019, cuando el agente del director suizo, Gintautas Kevisas, se encontraba en la isla por otro concierto. La OFGC carece de gerente desde el 2018. Este periódico ha podido saber que el contrato, por parte de la OFGC, lo firmó Guacimara Medina.