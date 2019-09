Second: «Mezclamos fuerza y sensibilidad»

«Teníamos muchas ganas de ir para allá y presentar nuestras canciones al público canario. Desde las redes sociales nos han pedido muchas veces que vayamos, pero bueno, en todo caso nunca es tarde y estamos encantados de ir al Sum Festival, que nos parece una propuesta y un cartel muy interesantes», explica Sean Frutos, cantante y líder de este grupo indie que se completa con Jorge Guirao, Nando Robles y Fran Guirao.

Define los conciertos como una mezcla «a partes iguales de fuerza y sensibilidad». «Nos gusta crear distintas emociones en un mismo concierto, que el público pueda pasar de estar en una canción saltando y bailando al máximo, a estar en la siguiente relajado, cerrando los ojos y sintiendo algo más profundo», adelanta. Y es que, añade, para Second resulta determinante que el público sienta que el concierto les aporte «algo», porque, dice Frutos, «cualquier manifestación artística debe provocar algo».

Con su último álbum, Anillos y raíces (2018), Second ha dado un salto hacia un público más mayoritario. «Lo nuestro no ha sido un camino fácil, pero quizás por eso damos mucho valor a cada paso y logro conseguidos. El éxito, de todas formas, para nosotros, es poder dedicarnos a comunicar y crear emociones desde hace quince años. Este disco nos está dando muchas alegrías, pero la verdad es que tampoco hacemos un análisis exhaustivo del alcance que está teniendo, solo seguimos disfrutando concierto a concierto, intentando capturar momentos y que estos sean únicos, porque eso es lo que va a perdurar para siempre», explica el cantante.

Con este disco, reconoce, el grupo ha buscado dar paso diferenciado y a su vez ser fiel a las raíces del grupo. «Hemos buscado mucho en nuestras raíces, como indica el título del disco. La verdad es que esto de hacer canciones es todo un universo de incógnitas. Los músicos, por lo menos en nuestro caso es así, no tenemos ni idea de las canciones que van a llegar más o menos, solo podemos limitarnos a plasmar nuestra creación, y ya el público decide. Quizás un estado de ánimo más luminoso permite que se abra la música a un público más masivo, porque el mundo en este momento necesita mensajes positivos. Nosotros, de todas formas, somos un poco alegre-melancólicos siempre, sabemos que no todo es de un solo color. En este disco creo que hemos sido así más que nunca, no me preguntes la razón, pero así ha sido», asegura.

Considera que se trata de un álbum que requiere más de una escucha. «A los álbumes hay que darle oportunidades, a la primera escucha no se puede captar todo. Las escuchas en casa, relajados y con auriculares son imprescindibles. En el estudio intentamos cuidar esos pequeños detalles, que al final son muy importantes», subraya.

El éxito suele conllevar ciertas dosis de fama, elemento que Sean Frutos dice no buscar, por una cuestión de carácter. «A mí me gusta pasar desapercibido, curiosamente nunca me ha gustado ser el foco de atención. Siempre fui muy tímido. Depende mucho del sitio donde estoy para que me paren más o menos, pero si las personas que se acercan lo hacen con respeto y buena energía, yo encantado», dice.

Sobre el escenario no descarta testar alguno de los temas que ha compuesto recientemente. «Es pronto, pero sí tengo varias ideas registradas ya. Tengo ganas de escuchar las que tienen mis compañeros y ponerlas en común para trabajar en el siguiente álbum. No creo que dé tiempo a probar algo nuevo, pero nunca se sabe», comenta el cantante.